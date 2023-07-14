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林秉樞施暴高嘉瑜 仍判2年10月

聯合報／ 記者王宏舜周佑政／台北報導

民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／聯合報系資料照
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／聯合報系資料照
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，被迫在他母親靈堂下跪、遭竊錄私密影像，一審依傷害、偽造文書等十三罪判林二年十月徒刑，其中只有傷害罪判刑八個月不得易科罰金；台灣高等法院昨駁回林與檢察官上訴，由於林曾遭羈押二百廿六天，若判決確定，繳交七十八萬罰金、再服刑十四天，即可重獲自由。

律師陳頂新轉述，林秉樞對造成社會與司法資源耗費、被害人的傷害，再次致上最誠摯的歉意，並表示仍未放棄和高嘉瑜和解。

高嘉瑜表示，林秉樞的行為，受傷的不只有她一個人，林男過去所說所做的事，媒體跟法官都看得出來，不只荒誕，且昧於事實，還有很多故意帶風向的言論，讓她不能接受。

至於對這次判決是否感到失望，高嘉瑜說，對她或更多受害者而言，法律遠遠無法彌補，或是對過去傷害做任何補償，尤其沒有感受到加害者的歉意。

高院認為，一審認事用法、量刑及沒收均無違誤，檢察官和林秉樞對原判決的證據取捨及裁量重複爭執，均無理由，駁回上訴。林男可上訴三審部分，僅傷害、妨害電腦使用、變造準私文書等四罪，其餘定讞。

林秉樞 高嘉瑜 檢察官

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