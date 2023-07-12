控律師性騷MeToo被害人再發聲 杜絕不適任講師入校園

MeToo被害人黃綺瑀日前具名指控曾遭李姓執業律師以肢體及言語性騷擾，今天再由花蓮縣議員魏嘉賢陪同，表示有其他被害人私訊她，也被李以類似手法言語騷擾，根本是慣犯，她已向台北律師公會正式提出申訴，並懷疑出身花蓮的李姓律師以地緣關係，藉著入校演講對女高中生性騷擾，要求教育處主動釐清，杜絕不適任講師進入校園。

被指控的李姓律師在黃綺瑀指控後，在臉書發出聲明，表示「搭訕黃小姐一事確實屬實，對於黃小姐受到的傷害與不滿，再次公開致歉，對於他性別平等意識不足部分，將深自反省」，之後臉書即未再發文。

黃綺瑀今天由魏嘉賢、法律扶助基金會、勵馨基金會陪同，再次勇敢站出來。她說，上月29日在立法院揭露李懷農性騷一事後，接到6名被害人來訊，表示她們在2014到2016年間，也遭李姓律師言語性騷，受害人當時身分從高中生、大學生到社會人士都有。

她表示，從不同受害者訊息，顯示李姓律師根本就是性騷慣犯；且李當時曾藉花蓮人身分，想要到花蓮校園演講，要求縣府教育處及縣內學校釐清，也要讓學生和校友清楚了解性騷擾的申訴及諮商的管道，一起接住被害人。

黃綺瑀兩度指控都是以具名、脫口罩、不戴墨鏡的方式，她說，希望讓所有性騷受害者知道「犯錯的不是我們」，呼籲所有受害者勇敢挺身而出，追求正義。

魏嘉賢說，他是兩個女兒的父親，對於李姓律師過去性騷花蓮多名學生的行為，他深感不齒，也要給予譴責。要求縣府落實性別平等及性騷擾防治教育，警方在受害者報案時，應轉送縣警局婦幼隊，在保密且友善環境提供協助。