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高雄苦命小兄弟遭父母凌虐1癱1死 狠父先重判8年10月
做網拍生意的吳姓男子受不了1歲的兒子吵鬧，去年連續凌虐兒子，以塑膠棍打兒子頭部，致兒子腦癱昏迷，高雄地方法院依重傷害罪，判吳8年10月徒刑。
吳姓男子（23歲）被羈押前，妻子賴姓女子（20歲）又懷孕，今年5月產下男嬰，沒想到不料6月18日男嬰被送去國軍高雄總醫院左營分院，但到院前已經死亡，檢方相驗出有新舊傷，男嬰也疑遭凌虐，將賴女和後來同居的另名吳姓男子聲押獲准，案由橋檢偵查中。
高雄地院判決指出，吳姓男子（23歲）經營網路買賣，作息不穩定，與妻子賴姓女子（20歲）2021年生下兒子後，去年8月起，在高雄市新興區住處，不滿兒子摔東西、哭鬧，影響他休息，每每周拿塑膠棍鞭打兒子，遇兒子大聲尖叫，情緒失控，還會打兒子頭部。
直到去年11月10日，吳姓男子再抽打兒子，致兒子顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷昏迷，夫妻將兒子送高醫急救，醫護人員才發現小孩疑遭凌虐，通報高雄市社會局了解，社會局才請警方查辦全案。吳被羈押查辦，再經延押後，承認打兒子。
直到今年2月，醫院評估男童狀況，認為腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能，需長期臥床、生活無法自理等長期後遺症。
合議庭認為，男童毫無自我保護及說話能力，以哭鬧表達情緒是常態自然反應，吳身為父親，不思耐心教養，僅因兒子哭鬧，便長達3個多月每周持塑膠棍毆打男童，造成重傷害，符合凌虐定義，依重傷害罪判刑。全案可上訴。
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