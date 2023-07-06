澎湖議長千萬交保 傳搜索前洩密讓先退賄款？檢方說話了
澎湖縣6連霸議長劉陳昭玲涉縣府人事關說、收賄等案，遭法院羈押禁見3個月，全案前天偵結起訴，澎湖地方法院考量她已認罪，無羈押必要，裁定1000萬交保，昨天交保同時，外傳搜索前有人洩密，讓劉陳得以提前一步退還當事人賄款，檢方指全案尚在觀察中，若有確切證據或情資就會辦。
對於劉陳昭玲涉貪汙案，澎湖地方法院裁定以千萬元交保，限制出境、出海8個月，且需每天到派出所報到。
交保同時，傳出檢調今年3月發動偵查劉陳議長涉貪案之前，就有人在2月洩密給劉陳昭玲，讓劉陳昭玲開始展開退還賄款的行動一事，澎湖地檢署表示，洩密一事，尚在觀察階段，若有接獲確切證據或相關情資，檢察官會著手偵辦。
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