清潔隊人事案收賄百萬元？ 中機組帶走南彰一鄉長及「白手套」

彰化縣一名鄉長去年3月被檢舉，涉嫌向清潔隊新進人員收賄一個職缺百萬元，當時查無實證，檢舉人不甘檢舉案「被搓掉」，往上檢舉，今天鄉長連同鄉公所相關人員、退休人員約10人，今天被帶往中機組詢問。

這名鄉長今天受邀參加地方信仰中心宮廟「步巡遊庄」，將與宮廟管委會主任委員及地方士紳共同上香請媽祖神尊上鑾轎，結果信眾等不到鄉長，多方打聽才知鄉長「被帶走」，去年檢舉案傳聞再度在地方炸鍋。

據了解，這名鄉長去年被檢舉，涉嫌透過扮演白手套的周姓男子向一名有意到清潔隊工作的鄉民收受70萬元，這鄉民的母親到金融機構提領現金時，被機警行員誤以為遭詐騙，她表示要給兒子買車。沒想到上午領款交給周男，下午被退回稱清潔隊人事沒缺額。

檢舉人得知此事後檢舉鄉長收賄，檢調去年3月搜索鄉公所並帶回鄉長等人，鄉長和周男等人一概否認收賄，行賄的當事人也矢口否認，全案以查無實證作結。檢舉人認為調查過程有瑕疵，往上檢舉，今天中機組到埤頭鄉帶走鄉長、周男及退休的林姓主管等多人。

據了解，周男去年退回70萬元，另向王男收取100萬元，事後鄉公所通知王男到清潔隊上班。先前被退70萬元的家屬得知此事，向旁人抱怨何不直接言明要100萬元，這樣退來退去實在很差勁。怨言逐漸流傳開來，很多地方民眾知情。