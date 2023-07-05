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名畫家侯翠杏逛SOGO遭電線絆倒自己也有責 獲賠金額幾乎砍半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

知名抽象畫家侯翠杏5年前到SOGO百貨逛街時，被櫃位間鋪設的臨時電線絆倒，全身是傷，膝蓋半月板斷裂，開刀治療；她認為SOGO百貨有疏失，提告求償739萬餘元。台灣高等法院今判SOGO、施工的員工黃琬珍連帶賠償95萬2855元，另外SOGO還要再賠懲罰性違約金95萬2854元，董事長黃晴雯則不用賠償。

高院民事庭指出，依一般大眾合理期待，百貨公司應是老幼皆宜的購物環境，走道應保持平坦、無障礙，避免消費者採購時發生危險。

74歲的侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯政廷之女，她早期曾隨台灣前輩畫家李石樵學素描、隨呂基正學水彩與寫生、傅狷夫習水墨、許深洲學膠彩、傅宗堯學篆刻；之後拜師台灣抽象與室內設計先鋒顏雲連，學習油畫、蛋彩、粉彩與膠彩長達8年。1973年起移居美國，1976年進入奧克拉荷馬州州立大學攻讀環境藝術碩士，1979年進入加州史丹福大學藝術研究所博士班深造。旅美多年之後，1981年回到台灣任教，半世紀來創作不綴，在台灣抽象藝術史上占一席之地。

侯翠杏2018年9月20日到SOGO忠孝館逛街，因現場增設櫃位，地板上鋪設臨時電源線，她被絆倒顏面流血，緊急送醫急救，膝蓋也因此半月板破裂，動手術治療後需長期復健。

她認為SOGO百貨疏於警示臨時鋪設的電源線，固定用的膠帶和地板同色系，難以注意，且SOGO沒有誠意道歉彌補，提告請求SOGO、黃晴雯、黃琬珍賠償醫藥費、精神慰撫金、懲罰性賠償金等，共計739萬6958元。

一審認為SOGO百貨確實有疏失，判SOGO、黃晴雯等人連帶賠償183萬4037元，另SOGO百貨需再負擔一倍的懲罰性賠償金，也就是183萬4037元，共計366萬8074元。

一審判決後，雙方皆上訴。高院民事庭認為黃琬珍的設置不論有無包覆壓條或固定，都增加了行人不慎踢絆的風險，且現場沒有明顯警告標示，對事故發生有過失責任，因此黃女、SOGO應負連帶賠償責任。而被告黃晴雯雖是公司負責人，但對臨時電源線並無直接監督之權，毋庸賠償。

高院統計，侯翠杏的醫療費為41萬402元、交通費2萬7865元、將來醫療費28萬7千元、取消預定旅遊行程的損失有17萬5441元，審酌雙方身份地位、經濟、資產狀況後，認為精神慰撫金可請求100萬元。不過，侯翠杏也有未注意行進間前方的過失，過失比例有五成，因此只能請求黃女、SOGO連帶賠償95萬2855元本息，且為對SOGO嚇阻、影響同業，侯翠杏可以請求損害額0.5倍的懲罰性賠償金，總獲賠金額為190萬5709元，比起一審獲賠金額大減。

畫家侯翠杏。圖／聯合報系資料照
畫家侯翠杏。圖／聯合報系資料照

SOGO 提告

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