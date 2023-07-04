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控公車司機害她撞癱求償1450萬 病歷「一直摔」高院判不用賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

徐姓婦人指控搭台北客運920路公車時，丁姓司機緊急煞車，害她往前撲，傷及頸椎、雙眼、左手和右腳腳踝，她起居需專人照護。徐婦提告求償1450萬餘元，新北地方法院判丁和公司連帶賠償1萬1190元。台灣高等法院發現徐婦有「多次跌倒」紀錄，丁也沒急煞，加上她已領3萬3081元強制汽車責任保險理賠金，改判丁和台北客運不用賠。

68歲的徐姓婦人學歷為高中畢業，曾當過老師。徐婦表示，2018年11月2日早上11點多搭台北客運920路公車，行經新莊思源路、幸福東路口時，因前方道路施工，丁姓司機卻未遵守30公里速限，直到因車道縮減而緊急煞車。

徐婦訴苦自己撞得全身是傷，當日前往林口長庚醫院「搶救」，至今仍存已嚴重後遺症，日常生活需要專人照護。她說，因事故而受傷骨折，重度癱瘓，未來的日子將「限於病床」由專人24小時照護，依照內政部公告的2018年新北市女性簡易生命表，她還有24.11年餘命，因此求償1450萬餘元。

新北地方法院認為丁當天的車速僅約30至40公里，且煞車時的力道也不大，徐婦事發當下僅說「撞到鼻子」，沒說身體其他部位有不適，依常理不可能達到頭、頸、雙眼重大傷害及脊髓損傷重度癱瘓程度，僅判丁姓駕駛和公司連帶賠償1190元醫療費用與1萬元的精神慰撫金。

一審判決後，雙方皆上訴。丁和台北客運主張徐婦上車時，傷上就穿著鐵衣（背架），且從病歷資料來看，她多次發生從公車、椅子上摔倒的意外，可見身有舊疾，且她已領取強制汽車責任保險理賠金3萬3081元。

高院審理認為，從監視器畫面來看，公司雖疑似有踩煞車，但沒有大力晃動，況且徐婦的老公也在車上，他證稱只有慣性往前晃動，可見非急遽煞車。因丁沒有過失或違反交通法規，高院認定丁和公司不須賠償。

高院查看資料，發現在事故前、2018年10月24日，徐婦季經醫院鑑定患有「頸髓損傷併四肢無力」病症，還因此獲新北市政府社會局核發中度身心障礙證明，可見她原本就有頸椎、腰椎痼疾，且病症不輕。高院認為事故與她重度癱瘓沒有因果關係。

因徐婦案發後確實有到長庚醫院就診，支出了1190元醫療費，加上高院同意可獲1萬元精神慰撫金，總計為1萬1190元，但因她已領取富邦產險公司給付的3萬3081元強制汽車責任保險理賠金，扣除後，徐婦不能再請求賠償。

徐姓婦人指控搭乘台北客運920路公車時，丁姓司機緊急煞車，害她撞癱，提告求償1450萬餘元，新北地方法院判丁和公司連帶賠償1萬1190元。台灣高等法院發現徐婦有「多次跌倒」紀錄，且當時車上其他乘客甚至還在睡覺無影響，且她已領取富邦產險公司給付的3萬3081元強制汽車責任保險理賠金，改判丁、公司不用賠償。示意圖／聯合報系資料照
徐姓婦人指控搭乘台北客運920路公車時，丁姓司機緊急煞車，害她撞癱，提告求償1450萬餘元，新北地方法院判丁和公司連帶賠償1萬1190元。台灣高等法院發現徐婦有「多次跌倒」紀錄，且當時車上其他乘客甚至還在睡覺無影響，且她已領取富邦產險公司給付的3萬3081元強制汽車責任保險理賠金，改判丁、公司不用賠償。示意圖／聯合報系資料照

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