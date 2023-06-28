轉貼「翁達瑞」PO文遭余正煌提告後撤告 馮光遠不起訴

媒體人馮光遠於新竹前市長林智堅和調查官余正煌論文爭議期間，因與另兩名網友轉貼臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，於去年8月間在臉書一篇名為「讓台大師生蒙羞的英文摘要」的PO文，遭余正煌連同陳時奮一併提告。由於陳時奮後來遭台北地檢署不起訴，余也對馮等3人撤告，北檢今將3人不起訴。

檢方調查，去年8月14日，陳時奮在臉書「翁達瑞」上PO出上文，認為在比對林智堅與余正煌兩人論文時，發現余的論文英文摘要寫作品質低劣，「竟可通過台大的論文口試，作者可獲頒台大的碩士學位，論文還可典藏在台大圖書館。台大師生要為此同感羞愧」、「這份英文爛到爆的論文摘要，並未引起審委會成員的戒心。余正煌仍被判定是爭議文字的原創者，儘管這個判定經不起常識檢驗。」

陳時奮接著在文中表示，「首先，英文摘要爛到爆的碩士論文，到底有誰想要抄？其次，連一百多字的英文摘要都不願認真寫的碩士生，怎願意寫幾萬字的論文讓人抄？這兩個基本常識問題，似乎不構成調查過程的疑點。審委會成員依然判定余正煌是抄襲的受害人，而非抄襲的加害人。這是審委會成員的嚴重失職。」而台大有這種學倫審委會，則是讓全體師生蒙羞。