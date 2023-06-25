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經管房地租約到期仍遭商家占用 警察局：依法提告

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市士林區基河路某塊用地為警察局經管房地，因先前經費尚未規劃，前朝市府將其中7間店面承租給一名業者，未料該業者違約當二房東，將店面轉租給其他人，北市警察局發現後，終止合約要求將土地歸還，不料業者竟霸佔不願歸還，議員林世宗要求，應用更強制作為將土地要回，警察局說明，已在5月底提出告訴，目前全案已進入司法程序。

據了解，該地原屬國產署，後來畫於台北市政府，並作為警察局預定用地，林世宗說明，這塊土地早期被市民所佔用，後來市府與佔用戶協商，由於該地經費尚未規劃，便讓原商家繼續使用，但需要繳租金，後來這些商家陸續搬走，空出了7、8 間用地。

林世宗指出，一名在地人士透過民代，向前朝市府申請特批，每年一簽，總共7間店面，一個月租金約8萬元，就這樣租了3年，但因其資格並非當初佔用戶，引起地方人士不滿，向他陳情，他也向警察局要求不應續租。

今年4月底到期後，警察局決定不承租給該業者，不過該業者卻繼續營業，不願將土地歸還，林世宗表示，該業者佔用警察局地盤，是在挑戰公權力底線，警察局應要用更強制作為，來將土地要回來。

記者實際走訪該處，發現商家仍有營業，一名在地人士表示，該業者除了條件有疑慮外，當初合約內容也明確標示，限作文創、小吃、瓷器等營業項目經營，且不得轉租，但業者卻當二房東，將店面以翻倍租金租給其他人，並從事非限定營業項目經營，明顯違約。

這名知情人士透露，業者當初與警察局協商，仍認為店面應續租給他，態度讓警察局不滿，最後不願續租，業者不願意搬走，警方也依法提告。

警察局說明，該土地為警察局經管房地依「台北市市有公用房地提供使用辦法」辦理租用事宜，今年3月間主動訪查發現本案承租人有私自出租、分租情況，立即依契約規定終止契約，並多次函告承租人要求返還房地，惟承租人拒不遷還。

警察局表示，為維護市府權益，已於上月23日委任律師分別至士林地檢署及士林地方法院，遞狀提起刑事竊佔罪告訴及民事訟訴遷讓房屋暨追討不當得利，目前全案已進入司法程序。

士林區基河路某警察局經管房地，租客在租約到期後仍違規霸佔，警察局在上月23日依法提告。圖／林世宗辦公室提供
士林區基河路某警察局經管房地，租客在租約到期後仍違規霸佔，警察局在上月23日依法提告。圖／林世宗辦公室提供

警察 北市 承租人

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