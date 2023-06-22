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情侶噎死遊民詐保險 男子承接命案凶宅轉賣涉詐欺

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

周姓男子7年前以190萬元價格買下楊梅一處凶宅，多年後轉手竟刻意隱瞞事實，大賺530萬元，未料鄰居好心提醒買家，因此被告上法院（示意圖）。記者陳俊智／攝影
周姓男子7年前以190萬元價格買下楊梅一處凶宅，多年後轉手竟刻意隱瞞事實，大賺530萬元，未料鄰居好心提醒買家，因此被告上法院（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園一名周姓男子7年前以190萬元價格買下楊梅一處凶宅，多年後轉手竟刻意隱瞞事實，大賺530萬元，未料鄰居好心提醒買家，因此被告上法院；桃園地院審理後，依詐欺取財罪判周男1年10月徒刑，同時認定周男賣屋獲利530萬元是犯罪所得，須全部沒收或追徵價額。全案可上訴。

據悉，楊梅一對周姓情侶積欠賭債和被人倒會，萌生詐領保險金念頭，並於2014年選定徐姓遊民下手，先是假結婚和投保高額保險，接著就以車禍及進食噎住窒息等方式製造意外死亡假象，2人後來分別被判無期和12年徒刑定讞，而2人用稀飯噎死遊民的房子也就是周男後來買的凶宅。

判決指出，周男明知房屋曾經發生凶案，並以低於市價的190萬元承接該屋，但2021年拋售時，卻刻意隱瞞事實，在仲介詢問房屋是否有凶殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情形回答「否」，並以530萬元價格賣給吳姓男子，後因鄰居旁敲側擊暗示吳男，吳男上網搜尋「遊民」、「噎死」等關鍵字，才知該屋曾發生命案。

審理時，周男承認知悉房子是凶宅，但他矢口否認犯罪，辯稱簽約時有跟仲介講明屋況，是仲介未跟吳男說明。周男還說本案是仲介與吳男串通向他求償，並稱檢察官當時是在新竹某醫院相驗徐姓遊民遺體，強調房子其實不算凶宅，但說法未被採信。

法院調查，周男的前任屋主就是因為房子曾發生命案，才以低於市場行情的190萬元出售房屋，買賣時有明確標註曾發生非自然死亡事故，而周男賣屋時，仲介也有逐條詢問屋況，且因為吳男特別在意凶宅，簽約時還再三確認是否有非自然死亡事故，但周男都回答「沒有」。

法院認為，周男行為涉犯詐欺取財罪，不僅造成吳男生活在凶宅的恐懼及陰影中，還有財產上的巨大損失，如不嚴懲，將造成民眾往後對安居樂業的期待和不動產市場信任崩毀。另外，周男犯後矢口否認，甚至將責任推給吳男和仲介，辯稱對方串通陷害，難認態度良好，因此量處其刑，並沒收530萬元售屋犯罪所得。

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