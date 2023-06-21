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支持弱勢矯正學校學生家庭　女企業家慷慨解囊捐30萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部結合君達事業集團規劃「與愛同行」家庭支持方案，提供弱勢矯正學校學生家屬三節面對面懇親、親子日、畢業典禮、出校日等往返學校的交通、住宿費用，君達育樂事業女董事長尹純綢慷慨解囊捐助30萬元。

法務部今天邀請矯正署長周輝煌、敦品中學校長郭宗裕分享治校經驗。法務部長蔡清祥說，上任後推動將輔育院改制為學校，過去輔育院時代師生對立嚴重，目前師生關係融洽，少年的可塑性高，及早協助少年會有未來性。

矯正署表示，支持方案第一期可幫助全國少年矯正學校100多戶弱勢學生家庭，已近30多戶申辦，敦品中學本月16日舉辦「與愛同行」公益活動，尹純綢親至學校關懷弱勢學生及家屬，還致贈家屬關懷慰問金。

郭宗裕表示，自從法務部及矯正署支持將「少年輔育院」改制為「矯正學校」後，學校增加更多專業人力，尤其編制社工師更主動發掘弱勢家庭，依學生家庭需求轉介相關單位。

郭說，許多家長因工作、經濟或家庭照護因素無法親自探望孩子，「與愛同行」計畫能減輕路程旅費的負擔，加強弱勢學生家屬參與學生在校生活的動力。

矯正署表示，少年矯正學校同時肩負矯正及教育輔導任務，家庭是學生改變最大的動力來源，期望社會大眾持續給予孩子們及其家庭陪伴及鼓勵，讓學生與家屬正向建立情感，成為未來社會安定的力量。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
矯正署長周輝煌。記者王聖藜／攝影
矯正署長周輝煌。記者王聖藜／攝影
敦品中學校長李宗裕。記者王聖藜／攝影
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法務部 公益活動 親子

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