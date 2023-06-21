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已婚院長與護理師值班室嘿咻產子 法院判賠180萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名徐姓男子2016年在某醫院任職院長期間，與已婚的錢姓護理師發生不倫並產下一子，導致對方夫妻失和離婚，遭對方林姓前夫求償200萬元，但他辯稱自己妻子所收傷害比林男更深，主張求償不合理，結果說法未被採信，今被桃園地院判賠林男180萬元。可上訴。

據悉，徐男2016年6、7月在桃園某醫院擔任專科醫師和院長，期間曾與同科錢姓護理師利用值夜班機會，在值班室內發生性關係，錢女因此懷孕，2018年12月產下一子，自此惹出不少官司，後來也離開醫院，自行開業。

錢女為徐男產子後，夫妻感情失和離婚，也被徐男元配指控侵害配偶權，遭求償120萬元，最後一審被判賠80萬元，上訴二審駁回確定；後來，林男也對徐男提告侵害配偶權。

林男興訟主張，錢女是2021年3月以壓力大為由向他提離婚，雙方於2021年3月19日辦完離婚手續，她才說出被迫與徐男交往及發生性關係的經過，後來自己因為錢、徐2人的婚外情飽受精神打擊，求助身心科後，被診斷患有憂鬱症，須持續治療才能維持正常作息。徐男侵害破壞了他的家庭圓滿，害他飽受精神上的痛苦，因此求償200萬元。

法庭上，徐男承認知道錢女已婚，2人有交往並在醫院值班室發生性關係，但無利用職權脅迫誘騙情事，而且200萬元賠償金也過高。徐男說，自己的行為也造成妻子受傷，而且妻子受傷程度遠比林男深，不宜以妻子向錢女求償的價金作為本案賠償金的衡量依據。

法院調查，徐男與錢女多次性關係並產下一子是事實，足認徐男侵害林男配偶權情節嚴重，由於其主張200萬元賠償金過高，因此審酌其親權期間擔任院長月薪約40萬元至50萬元，自行開業後月收入也有40萬元等情，判他須賠償180萬元。

桃園一名徐姓男子2016年在某醫院任職院長期間，與已婚的錢姓護理師發生不倫並產下一子，今被桃園地院判賠錢女的林姓前夫180萬元。示意圖／Ingimage
桃園一名徐姓男子2016年在某醫院任職院長期間，與已婚的錢姓護理師發生不倫並產下一子，今被桃園地院判賠錢女的林姓前夫180萬元。示意圖／Ingimage

離婚 配偶 桃園

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