「大支」父親台南警局退休教官過世 正、副總統均到場致意
饒舌歌手「大支」曾冠榕的父親曾國清，曾任合併前台南市警局總教官，日前過世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，蔡英文總統、副總統賴清德等人均到場致意，安慰遺孀及家人節哀順變。
大支的父親曾國清曾任市警局總教官，本月8日壽終正寢，享壽74歲，今天上午8時20分家奠，9時公奠，隨後發引八德安樂園火化場昇化。
除正副總統到場致哀之外，市長黃偉哲、議長邱莉莉及立委陳亭妃、王定宇、林俊憲等人到場，警政署副署長陳永利、市警局長廖宗山及台南市退警協會代表等人到場致意，場面備極哀榮。
大支因為家學淵源，專長柔道，保送台北體院，畢業後投入饒舌音樂創作。他與綠營關係不錯，創作「台灣隊長」，前年底4大公投倒數宣講時，大支也到場演出。
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