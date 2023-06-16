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「大支」父親台南警局退休教官過世 正、副總統均到場致意

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

饒舌歌手「大支」曾冠榕的父親曾國清，曾任合併前台南市警局總教官，日前過世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，蔡英文總統、副總統賴清德等人均到場致意，安慰遺孀及家人節哀順變。

大支的父親曾國清曾任市警局總教官，本月8日壽終正寢，享壽74歲，今天上午8時20分家奠，9時公奠，隨後發引八德安樂園火化場昇化。

除正副總統到場致哀之外，市長黃偉哲、議長邱莉莉及立委陳亭妃、王定宇、林俊憲等人到場，警政署副署長陳永利、市警局長廖宗山及台南市退警協會代表等人到場致意，場面備極哀榮。

大支因為家學淵源，專長柔道，保送台北體院，畢業後投入饒舌音樂創作。他與綠營關係不錯，創作「台灣隊長」，前年底4大公投倒數宣講時，大支也到場演出。

總統蔡英文、副總統賴清德等人一早陸續前往台南市立殯儀館，到大支父親曾國清公祭會場致意，安慰遺孀節哀順變。記者邵心杰／攝影
總統蔡英文、副總統賴清德等人一早陸續前往台南市立殯儀館，到大支父親曾國清公祭會場致意，安慰遺孀節哀順變。記者邵心杰／攝影

蔡英文 賴清德

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