「大支」父親台南警局退休教官過世 正、副總統均到場致意

饒舌歌手「大支」曾冠榕的父親曾國清，曾任合併前台南市警局總教官，日前過世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，蔡英文總統、副總統賴清德等人均到場致意，安慰遺孀及家人節哀順變。

大支的父親曾國清曾任市警局總教官，本月8日壽終正寢，享壽74歲，今天上午8時20分家奠，9時公奠，隨後發引八德安樂園火化場昇化。

除正副總統到場致哀之外，市長黃偉哲、議長邱莉莉及立委陳亭妃、王定宇、林俊憲等人到場，警政署副署長陳永利、市警局長廖宗山及台南市退警協會代表等人到場致意，場面備極哀榮。