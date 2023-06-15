嫌鍋物店太吵潑糞 屎水潑到客人淌流到店內 判罰9000元

台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，店家提告。台北地院審理，盛稱灑下的是澆花用的水肥，但客人、員警都作證稱「有大便味」，法官依公然侮辱罪判盛罰金9000元。可上訴。

提告店家在台北市大安區巷內，鍋物店官網自稱經營20多年，是老牌且口碑好的麻辣火鍋店，現由第二代經營。

檢方指控，盛2022年4月9日晚間在4樓住處往下傾倒、潑灑糞水，屎水因而流淌到鍋物店庭院內散發出惡臭，潑到高姓店長、顧客，貶損鍋物店的名譽及評價，犯公然侮辱罪。

盛否認犯行，辯稱當時在澆花，澆的液體是肥料水，不是糞水，否認檢察官指控的罪名。

高姓店長稱，案發時4樓住戶從窗戶往下潑糞，潑到他及5至6位客人，店家屋頂都是糞水，潑灑的液體非常臭，有大便的味道，顏色是黃的，確定是糞水；高說，盛只要認為客人講電話聲音大，就會潑灑。

洪姓、莊姓員警證稱，他們獲報前往案發地點，抵達後就聞到濃厚的屎味，到現場看不到屎水的痕跡，但還是有很重的味道。