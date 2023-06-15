台南女確診新冠肺炎 還跑到工地打工被判2月

台南44歲邱姓女子去年6月27日，因身體不適前往東山區衛生所就診，經醫師診斷她確診新冠肺炎，未料，她未遵守居家隔離規定，3天後擅自外出到善化工地工作，警方接獲其手機訊號異常發報而查獲，她辯稱不會用簡訊，因家中缺錢需外出工作，台南地院處2月，可易科罰金。

檢警調查，邱女去年6月27日至東山區衛生所就診，由診所醫師通報為COVID-19陽性確診個案，就醫時已被告知須遵守相關防疫規定，並以簡訊方式寄送隔離通知書等，應於同年月27日至7月4日止，在住處進行居家隔離。

未料，邱女於同年月30日上午7時52分許，違反規定，前往善化工地工作，警方接獲其手機訊號異常發報，即已在電話中告知她居家隔離不能亂跑，但她仍未即時返家，而繼續外出工作至同日下午5時許止，致與她處於同一空間之人，有遭傳染新冠肺炎的風險。

邱女辯稱，不會用簡訊，衛生所醫師沒有告知要遵守防疫規定，因家中缺錢，所以需外出工作。