假藉代墊文宣品實則賄選 彰化縣議員施嘉華被判3年4月

彰化縣議會第三選區（和美區）縣議員施嘉華本屆選舉涉賄選，彰化地方法院認為他企圖利用贊助或墊付文宣品費用的名義，實則變相提供同等價的現金，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民或村長候選人，達到期約投票的賄選目的，因此依違反選罷法判處他3年2個月有期徒刑，褫奪公權3年，另依教唆偽證判處有期徒刑4月。可上訴。

施嘉華的父親施復興幫著找鎮代、村長候選人，用相同方法期約賄選，共同涉犯選罷法，被判處有期徒刑3年4月，褫奪公權3年，可上訴。

判決書指出，施嘉華彰化縣議會第19屆第三選舉區議員選舉（2018）年時，因其父施復興發放走路工賄選案件，被台灣高等法院台中分院判決當選無效確定，未料他和其父仍不知悔改，在去年參選彰化縣議會第20屆議員選舉時，竟不思循民主正軌博取認同，反而企圖利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉（鎮）民代表或村長候選人。

施嘉華贊助價值約5萬5千元文宣筆、打火機等文宣品給伸港鄉周姓鄉代候選人，其父施復興贊助價值約7萬2千元口罩給要競選和美鎮代的邱姓結拜兄弟，及贊助1萬500元文宣筆給林姓伸港鄉代候選人，除了希望鞏固該具投票權的候選人及其家人的投票意願，更可順勢透過該候選人尋求選民支持，而提高施嘉華順利當選縣議員的機會。

施復興父子在法院應訊時均辯稱，都是和村長、鎮代候選人聯合競選，才會代購各種文宣品，且施復興腦部曾開過刀，經常忘記事情，且檢察官偵訊時態度兇悍，導致他們記憶力混亂，不記得曾向聯合競選者收款等事項。