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工程師修彰化特教中心攝影機被電死 更一審逆轉縣府要賠142萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣宋姓工程師8年前到彰化縣特殊教育資源中心維修攝影機，因地面有一具插座電線絕緣破損裸露，導致他站在鋁梯維修時，因鋁梯與破損電線、天花板輕鋼架形成「電回路」，遭電擊身亡。一、二審都認定彰化縣政府免賠，更一審今撤銷，改判縣府需賠宋妻及兩子女142萬元。

判決指出，宋姓男子是工程師，2015年6月1日下午1時許，前往彰化縣特殊教育資源中心4樓的會議室維修攝影機單槍。宋使用鋁梯攀爬至天花板維修，攀爬過程沒有注意到，鋁梯與地面一具插座電線裸露處勾到，宋接著碰觸天花板輕鋼架時，形成一個「電回路」，導致宋被電昏，撞擊天花板後，頭下腳上倒掛在鋁梯上，送醫急救仍不治。

宋妻認為，學校與彰化縣政府需負國賠責任，因為該處破損裸露的電線使以「明管」方式設在地面，易因家具搬動、人員往來踐踏而破損，造成公共設施人員及民眾安全，而且縣府與校方在電線破損後，也沒有設置警示標誌，提醒校內人員注意，予以停用，顯然管理有疏失。

宋妻指出，丈夫身亡後，留下兩名未成年的子女要她撫養，而丈夫也需對子女有扶養義務，因此求償喪葬費、撫養費、精神撫慰金共811萬元。

全案歷經一審、二審都認定，宋觸電的地點是會議室天花板，不是開放民眾接觸使用的設施，而宋是受雇主派遣，前往維修攝影機，屬於民事承攬法律關係，無關公權力行駛，所以縣府或學校沒有因故意或過失不法侵害宋妻與子女權益，判免賠。

宋妻上訴最高法院後，發回台中高分院更一審，更一審今認定，雖然案發的會議室沒有開放一般民眾使用，但是屬於公務使用，以達到特定公共行政目的，若設置有欠缺，對於合理使用會議室的人，都可能因此受害損害，認定該會議室具有公共設施的性質，負責管理維護的彰化縣政府，有國賠責任。

更一審指出，不過宋男在施工前沒有注意該場所是否有漏電，也沒有配戴安全帽、絕緣手套，也有疏失，認為宋男有3成責任，縣府需負擔7成賠償責任，經扣除宋男公司賠償的125萬元，以及保險公司理賠的198萬元後，認定縣府還要賠償宋妻33萬元、兩名子女分別50萬元、59萬元，總計142萬元，仍可上訴。

宋姓工程師在2015年前往彰化縣特殊資源中心修攝影機時遭電死，更一審今逆轉，改判縣府有國賠責任，得賠宋妻、子女142萬元。圖／本報資料照
宋姓工程師在2015年前往彰化縣特殊資源中心修攝影機時遭電死，更一審今逆轉，改判縣府有國賠責任，得賠宋妻、子女142萬元。圖／本報資料照

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