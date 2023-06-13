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用「一個月無限上網」為誘餌 他與少男性交易賠慘了
廖姓男子上網結識未成年少男，以幫少男手機開通「1個月無限上網功能」為代價邀約從事性交易，少男父親發現提告，廖認罪，台北地院審理，依與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行為罪，判廖有期徒刑3月。緩刑2年。可上訴。
廖姓男子2020年12月9日在網路上結識被害少男，先傳送訊息給對方，表示願意幫忙手機開通1個月無限上網功能，但要邀約從事性交行為；同月27日下午，2人相約到台北市某汽車旅館房內從事性行為。
事後，被害少男父親發現，向台北市警察局中山分局提告，檢察官偵辦，將廖姓男子提起公訴。
法院審理時，廖坦承不諱，法官根據對話紀錄截圖、汽車旅館消費紀錄、監視器畫面等證據，認定廖犯罪。
判決書指出，廖與被害少男透過網路認識，貿然與少男合意以支付對價之方式為性交行為，對被害人身心健全、人格發展產生不良影響，不過，廖與少男家人和解，依約支付賠償金80萬元，依法量刑，並予緩刑宣告。
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