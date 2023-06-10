誹謗不除罪 憲法法庭宣告合憲

男子朱長生認為刑法第310條與司法院釋字第509號解釋違憲，聲請釋憲，憲法法庭昨宣告合憲。記者王宏舜／攝影 男子朱長生散布有夫之婦外遇照判刑確定，認為誹謗罪違憲、司法院釋字五○九解釋應變更，聲請釋憲。憲法法庭昨宣告誹謗罪合憲，但五○九號解釋應補充，即言論如涉公益且經合理查證，客觀上可信所述為真實就不必處罰。

另外，未來若言論引用不實資料，應由檢察官或自訴人證明，行為人有明知或重大輕率的惡意才成罪。

憲法法庭書記廳長許辰舟說，判決對公益貢獻度高的言論保障更進步，明知或重大輕率惡意散播假新聞或假訊息，則不受憲法保障；基層法官說，實務上，現行誹謗罪本來就有相關審理準據，判決缺少新意。

大法官會議二○○○年作成釋字五○九號解釋，憲法法庭此次受理聲請案認為，現今傳播媒體型態產生劇烈變化，社交媒體蓬勃發展，大幅影響人與人間之互動模式，已有重行認定與判斷誹謗罪是否合憲的必要。

憲法判決補充釋字第五○九號解釋，釐清「真實性抗辯條款」的適用範圍及具體操作方法，如行為人於言論發表前經合理查證，即合於不罰要件，且縱使合理查證程序所取得的證據資料並非真正，如行為人就不實證據資料的引用，沒有明知或重大輕率的惡意情事者，仍應不罰。

憲法法庭認為，大眾傳播媒體、社群媒體、自媒體所為的誹謗性言論，因散布力與影響力強大，誹謗言論一經發表，可對被指述者造成難以挽救的毀損，因此，應踐行的事前查證程序，自應更為周密且嚴謹。

判決指出，言論內容對公益論辯貢獻度愈高者，雖可免於查證義務，不過，行為人不具明知或重大輕率的惡意的前提下，容錯空間也應該愈大，以維護事實性言論的合理發表空間，避免產生寒蟬效應。

判決審查釋字五○九號解釋，肯定「真實性抗辯」條款適用範圍，不包括僅涉私德無關公益的誹謗言論，使一般人私德受到保障，且具體指出事前查證是否充分、合理判斷所應考量的因素。

無論是媒體或一般人，均應負有一定程度的查證義務，不得恣意散播不實資訊助長假新聞、假訊息流竄，致顛覆自由言論市場的根基。憲法法庭以朱長生為主案，另併中正大學法律系教授盧映潔、藝人羅莉塔李晨菲等人案件審理。