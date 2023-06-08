員林市黃金帝國都更露曙光 法拍二樓7坪舊攤93萬有人買
彰化縣員林市黃金帝國雖已荒廢，但因彰化縣府將辦理都更，讓這塊市中心廢墟又燃起重建開發希望， 法務部行政執行署彰化分署近日法拍，2樓一處7坪的攤位此次以93萬多元拍定，顯見有投資客看好黃金帝國重建商機。
行政執行署彰化分署6日聯合拍賣，主任行政執行官江佳蓉表示，此次共推出49筆不動產物件，共拍定5筆土地及1筆建物，拍定總金額343萬多元。
其中員林市黃金帝國位於2樓的7坪攤位及其基地持分，以93萬2千元拍定出去，受矚目，黃金帝國位於員林火車站前市中心，曾是指標性的商業大樓，但歷經921大地震後被判定為危樓，加上產權複雜，難以整建，除了一樓外圍還有小吃攤位，幾成廢墟，甚至一度有網紅夜間來直播「探險」，引發爭議。
不過縣府已啟動黃金帝國都市更新作業，讓黃金帝國再現曙光，預計2024年辦理公開評選招商及發布都市更新計畫，未來擬拆除後，與鄰近公有土地整體規畫使用，初步規畫採住商混合大樓模式開發，著眼於未來都更後商機，市場上已出現鎖定黃金帝國物件的收購者。
最近也受到政府打房效應，不少投資客認為短期內投資房屋無利可圖，因而投資目光也轉向收購土地。此次法拍有一筆位於南投市區緊鄰夜市的80坪土地也以133萬5168元得標，且該投標人是以通訊投標方式，由於現場無其他競爭者，該通訊投標人也順利得標。
江佳蓉表示，為便利民眾免去奔波之苦，並防堵惡意圍標，不動產拍賣是採現場投標與通訊投標並行，無法親自到場投遞標單民眾也可多加利用。
還有一筆位於員林近郊持分約5坪土地，鄰近國稅局、地稅局等政府機關，後面緊接私人長照中心，使用分區雖編定為行政區，未來有可能被徵收，應買人也看好其未來潛力，及現況為空地優勢，勇於進場而以77萬666元吉祥數字拍定。
彰化分署7月4日還有聯合拍賣會，當日上午9時30分於彰化縣地方稅務局旁停車場辦理動產集中拍賣，下午3時於分署4樓拍賣室進行不動產集中拍賣。動產拍賣現場邀請稅務機關、矯正機關及公益團體擺設攤位、機關團體自營商品展售，規模較以往盛大，拍賣物件品項多樣可選，民眾可至分署官網或臉書粉專瀏覽各項拍賣物件將陸續亮相。
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