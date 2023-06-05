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不滿小狗家門前便便 女師父潑糞鄰居家遭法院判刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名在家修行的女師父因不滿鄰居家的狗到她家門前便便，也在謝姓鄰居住處大門潑糞，被鄰居告上法院，女師父卻說，她只是把狗排泄物收集起來，再倒回去謝男家門口而已，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪等將她判處拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，陳黃女去年9月5日清晨4點多以杓子裝糞便，朝鄰居謝男住處門口騎樓潑糞，謝男當天上午6點多發現報警處理，警方調閱監視器畫面查出潑糞的是69歲陳黃女。

據了解，女師父多次與鄰居發生糾紛鬧上派出所，她說，鄰居遛狗，狗好像要咬她，又說鄰居家的狗會到她家大便，但鄰居說狗並沒有要咬她，陳黃女（女師父）亂丟糞便，把他騎樓放的鞋子、雨傘等都弄髒，已難清洗和除臭，無法使用了。

但陳黃女否認有何公然侮辱、毀損犯行，辯稱，「是謝男家的狗在我家大便，我只是將該排泄物收集起來，倒回去他家門口而已」。

判決書指出，陳黃女朝謝男住處的騎樓、鞋子、雨傘等物潑糞行為，顯係在上開不特定人均得共見共聞之處，以粗鄙污穢手段對告訴人施以侮辱，足以貶損告訴人社會聲譽，且被潑糞的鞋子、雨傘殘留明顯汙漬，已致不堪用程度。

法官認為，陳黃女已是智識成熟的成年人，自稱為出家修行人，竟不思以理性方式處理與告訴人間的糾紛，致告訴人受有損害，且否認犯行，並表明無和解、賠償意願，因此依公然侮辱罪、毀損罪等將她判處拘役40日，如易科罰金得罰4萬元，全案可上訴。

彰化縣一名在家修行的女師父因不滿鄰居家的狗到她家門前便便，也在謝姓鄰居住處大門潑糞，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪等將她判處拘役40日，可易科罰金。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名在家修行的女師父因不滿鄰居家的狗到她家門前便便，也在謝姓鄰居住處大門潑糞，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪等將她判處拘役40日，可易科罰金。記者林宛諭／攝影

潑糞 公然侮辱

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