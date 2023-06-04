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FB社團流出私密照遭抵制 衛福部籲檢舉：5件事可抓去關

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

政壇Me Too暴風圈持續擴大的同時，臉書和Dcard昨天出現另一個反擊性暴力的戰場。有網友針對使用RISU短網址限時發布性私密影像並強調「自拍外流、前任自拍流出」的諸多粉絲專頁，邀請更多人去檢舉這些粉專，同時搜尋這些粉專的成員，檢查是否有自己的臉友在內，若有，應勸導對方這是刑事犯罪。

「檢舉是我們鼓勵的！」衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今上午受訪表示，網路真的水很深，變化非常快速，但網路世界是凡走過必留下痕跡。呼籲被害人可向「性影像集中處理中心」就會與檢警聯手進行調查。性影像集中處理中心： https://tw-ncii.win.org.tw/

張秀鴛說，另外要提醒的是，根據今年初通過的修法，在刑法、犯罪被害人權益保障法，性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例「四法聯防」下，不是只有偷拍有刑責，分享、下載、換臉、無故持有兒少性影像，這些行為都有刑責，最高可以關5年。

張秀鴛表示，更重要的是被害人的發聲。若發現自身影像，建議不動聲色快速截圖、保留證據，向性影像集中裡中心提出申訴並要求刪除。中心可立即要求網站經營者限制瀏覽或下架，也會協助當事人依自身意願提出刑事告訴。

除了申訴，更要報警。衛福部保護司今年3月與法務部和警政署聯合召開記者會，當時內政部警政署防治組副組長斯儀仙提醒，「不知道對方真實身份，也可以報警」，被害人要冷靜保留證據，包括群組名稱、散播者的帳號名稱、影像被張貼的網址和網站名稱，千萬不要一看到就封鎖、刪除。

斯儀仙指出，全國派出所24小時受理報案，第一時間就會協助下架。如果擔心自身安全，警政單位可採取緊急措施，也會轉介免費法律諮詢、心理諮商、社工陪同等資源，提供最好的服務和保護。

張秀鴛呼籲，社會大眾務必要了解，以下5件事都是犯罪行為，每一件有刑責：

1. 偷拍他人性影像：成人3年以下有期徒刑、1年以上7年以下有期徒刑。

2. 無正當理由持有兒少性影像：1年以下有期徒刑。

3. 分享性影像給別人：5年以下有期徒刑。

4. 下載性私密影像：5年以下以求徒刑。

5. 製造換臉（deepfake）性影像：5年以下有期徒刑。

3月開記者會時，法務部主任檢察官朱華君表示，根據刑法第28章之一「妨害性隱私及不實性影像罪」，幾乎都是「有期徒刑得併科罰金」，至少要判2個月有期徒刑。此外，根據「一罪一罰」原則，根據事證的不同，刑期可累計，例如可證明在不同時間點分享影像，就是多次。張秀鴛補充說，如果持有多人性私密影像，幾個人願意站出來就算幾個罪。

今年1月10日立院三讀通過修正「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」，2月15日總統公布施行。修法後由「性影像集中處理中心」網站受理申訴，今年成人申訴案件增為去年同期的3倍，受害人數是去年近4倍，6成是25歲以下，最年長是74歲；兒少案件數則為去年同期的一半、受害人數略減，多與國高中生使用手機有關，最年幼為小二。

政壇Me Too暴風圈持續擴大的同時，臉書和Dcard有網友發起另一項運動，呼籲抵制並檢舉以限時短網址分享「自拍外流、前任自拍流出」的諸多粉絲專頁。圖／取自臉書
政壇Me Too暴風圈持續擴大的同時，臉書和Dcard有網友發起另一項運動，呼籲抵制並檢舉以限時短網址分享「自拍外流、前任自拍流出」的諸多粉絲專頁。圖／取自臉書

自拍 記者會 法務部

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