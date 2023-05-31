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台南議長賄選案二度開庭 10人否認涉案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

台南市正副議長涉及賄選案，昨天第二次開庭，邱莉莉（前）等10名被告都否認涉案。聯合報系資料照
台南市正副議長涉及賄選案，昨天第二次開庭，邱莉莉（前）等10名被告都否認涉案。聯合報系資料照
台南市議會正副議長賄選案，台南地院昨天下午開第二次準備程序庭。議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告都否認涉案，邱莉莉律師要求勘驗部分監聽譯文內容，法官表示會審酌，擇期再開庭。

邱莉莉律師說，編號27號監聽譯文內容提到「金主」、「關鍵票」，只要2、3票，是指其他人的選舉方式；內容指有人選舉花3千萬甚至上億元，是指某議員上次選舉方式，但邱莉莉和郭再欽對話內容，沒說要他們花上億元，要求法官勘驗。

郭再欽律師要求法官勘驗第20號監聽譯文內容，他說，此內容為郭再欽和楊志強對話，可看出檢察官起訴郭再欽透過楊志強向方一峰行賄的事是不存在的，有必要勘驗。林士傑律師以筆錄和監聽譯文內容不同，要求勘驗方一峰於去年12月22日在台南市調查處的筆錄、 12月23日在南檢筆錄。

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀以每票至少1千萬元利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，3月2日起訴邱莉莉等10人涉違反選罷法行求期約賄賂等。

檢方起訴邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨李文俊及友人黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙10人，當時也跑票的議員張世賢，檢方另案偵辦後認為罪嫌不足，已獲不起訴處分。

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