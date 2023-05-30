租嘉義市工廠棄滿倉廢棄物後落跑 地主欲哭無淚稱不知情
嘉義市環保局近期查獲民眾出租廠房倉庫，遭不肖承租人棄置大量廢棄物塞滿整個廠房後失聯，環保單位發現類似案件有偏高趨勢，呼籲出租人要提高警覺，若被查緝不法行為，最重可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金。
近來環保單位發現不肖者以租用廠房倉庫方式，訂租約也給付押金，前期租金繳納正常，待整個倉庫都堆滿廢棄物後，不再繳租、人也失聯，待出租人得知後，廠房倉庫已被堆滿廢棄物，又要花大筆錢清理，甚至吃上官司，欲哭無淚。據了解，以目前行情每噸廢棄塑料合法業者處理費用近萬元，不肖者看中違法處理暴利，鋌而走險。
市環保局表示，這家工廠位於市區並不太遠，因為工廠出入車輛後經常大門深鎖，也不見工作人員進出，民眾因而檢舉，環保局獲報蒐證、查訪後，懷疑被不肖業者違法使用，會同保七總隊警方，聯絡地主將廠房打開，果然裡面360多坪工廠堆置滿滿的塑膠廢棄物，數量驚人。承租人早已失去聯絡。
地主聲稱並不知情，但是又提不出正式租約書，環保局將持續追查行為人及相關事證，若查證屬實，任意棄置廢棄物或未經主管機關許可，提供土地、廠房供回填、放置廢棄物，已觸犯廢棄物清理法第46條相關規定，最重可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金。
環保局提醒，民眾對於閒置空地或廠房出租時，務必謹慎小心，特別是租賃者突然主動以高於市價租賃，更應提高警覺。民眾除應瞭解承租人的用途，還需要定期或不定期前往巡查，以避免不肖承租人將場地作為非法棄置或處理廢棄物的場所，切勿因小失大甚至觸法。
環保署已於去年12月21日訂定「出租不動產（土地、廠房）建議約定事項」，建議出租人簽訂租賃契約時，務必設置管理措施、定期巡查相關管理措施、廢棄物清理責任約定等事項，納為租賃契約的一部分內容，避免土地、廠房出租後，遭惡意違法貯存、堆置或棄置廢棄物，致出租人須共同負擔棄置場址的廢棄物清理責任。
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