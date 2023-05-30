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屏縣長選舉訴訟歷經5個多月審理 今下午4點30分宣判

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票差距敗選，他質疑選務瑕疵、計票有誤，向法院提出當選無效、選舉無效之訴，歷經5個多月審理，屏東地方法院於今天下午4點半宣判，但雙方陣營於最後一次言詞辯論庭上都表示宣示期日不到場，審判長依民事訴訟法第223條裁定不當庭宣示，以書面方式將宣判結果寄給當事者。

去年九合一大選結束後，蘇清泉以1萬1077票差距敗給民進黨周春米，他質疑開票過程疑點重重，向法院提出證據保全及重新驗票，均遭駁回，再透過律師提選舉無效及當選無效訴訟，1月16日首度開庭審理，經過準備程序庭傳喚相關人證、兩造各自提出爭點進行攻防，合議庭准予閱覽711個投開票所得選舉人名冊，3月13日再經合議庭評議後准予驗票12個投開票所，勘驗1萬2343張選票後挑出10張有爭議。

雙方在5月8日進行言詞辯論最終庭時，都表示今天下午4點半不會到庭聽判，合議庭法官當庭裁定以書面寄送方式告知當事者判決結果，兩造也都同意。國民黨蘇清泉另外還有對選務人員提出刑事告訴，提告違反貪汙、公文書登載不實罪、選罷法109條妨害開票調換選票，檢方尚在偵查中。

國民黨蘇清泉（車上中）去年屏東縣長落選，質疑選務及計票有瑕疵，向法院提出當選無效、選舉無效之訴，今下午4點半宣判。記者張已亷／攝影
國民黨蘇清泉（車上中）去年屏東縣長落選，質疑選務及計票有瑕疵，向法院提出當選無效、選舉無效之訴，今下午4點半宣判。記者張已亷／攝影

蘇清泉 屏東縣 國民黨 周春米

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