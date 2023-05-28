桃園平鎮區中豐路車禍 中年男子酒駕遭無照男撞上

桃園市平鎮區27日發生一起酒駕撞無照的事故，47歲劉姓男子駕駛小客車行經中豐路時，想左轉中豐路327巷，卻與對向直行騎乘機車的18歲邱姓男子發生擦撞，劉男的呼氣酒精濃度達0.25毫克，涉及酒駕公共危險罪，訊後移送桃園地檢偵辦。

警方指出，事故發生在昨日下午1時許，邱男原本要去中壢找友人，不料發生車禍，造成邱男多處擦傷和挫傷，所幸並無大礙，經調查發現邱男為無照駕駛，警方會再依法開罰。而涉及酒駕的劉男供稱，原本是工作要返家，因昨晚飲酒至8點，只喝了幾瓶啤酒，才有酒精殘留。

平鎮分局表示，警方已將劉男以涉嫌公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。警方正積極調查肇事原因，以釐清事故發生的詳細經過。

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