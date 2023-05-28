快訊

尊馬、重管、敬王 侯友宜請益列車向藍支持者傳遞3訊息

做菜抗癌三寶是常見3種辛香料 營養師曝防癌飲食的重要3訣竅

瑪娃颱風逼近 宜花今晚就有感 專家：在台灣附近長達5天莫輕忽

桃園平鎮區中豐路車禍 中年男子酒駕遭無照男撞上

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園市平鎮區27日發生一起酒駕撞無照的事故，47歲劉姓男子駕駛小客車行經中豐路時，想左轉中豐路327巷，卻與對向直行騎乘機車的18歲邱姓男子發生擦撞，劉男的呼氣酒精濃度達0.25毫克，涉及酒駕公共危險罪，訊後移送桃園地檢偵辦。

警方指出，事故發生在昨日下午1時許，邱男原本要去中壢找友人，不料發生車禍，造成邱男多處擦傷和挫傷，所幸並無大礙，經調查發現邱男為無照駕駛，警方會再依法開罰。而涉及酒駕的劉男供稱，原本是工作要返家，因昨晚飲酒至8點，只喝了幾瓶啤酒，才有酒精殘留。

平鎮分局表示，警方已將劉男以涉嫌公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。警方正積極調查肇事原因，以釐清事故發生的詳細經過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市平鎮區一名47歲劉姓男子酒駕行經中豐路時想左轉，卻與對向直行無照騎車的18歲邱姓男子發生擦撞。記者陳右豪／翻攝
桃園市平鎮區一名47歲劉姓男子酒駕行經中豐路時想左轉，卻與對向直行無照騎車的18歲邱姓男子發生擦撞。記者陳右豪／翻攝
桃園市平鎮區一名47歲劉姓男子酒駕行經中豐路時想左轉，卻與對向直行無照騎車的18歲邱姓男子發生擦撞。記者陳右豪／翻攝
桃園市平鎮區一名47歲劉姓男子酒駕行經中豐路時想左轉，卻與對向直行無照騎車的18歲邱姓男子發生擦撞。記者陳右豪／翻攝

酒駕 桃園

延伸閱讀

國航官網6月6日前買兩岸航線 享85折優惠

海龜救傷可改送桃園 日本獸醫院級團隊進駐支援

春季聯賽／洪心騏6局無失分MVP 桃園勇奪隊史首冠

求打麻醉遭拒 桃園男大鬧急診咆哮醫師「你有沒有醫德」

相關新聞

獨／女討債用雞蛋「小砸」對方住處 法官這理由判無罪

王姓女子因呂姓男子欠錢多年未還，去年7月向呂嗆再不還錢就到住處噴漆，呂不為所動，王憤怒下分四次到呂住處鐵捲門前砸雞蛋，遭...

桃園平鎮區中豐路車禍 中年男子酒駕遭無照男撞上

桃園市平鎮區27日發生一起酒駕撞無照的事故，47歲劉姓男子駕駛小客車行經中豐路時，想左轉中豐路327巷，卻與對向直行騎乘...

身障者單獨認罪協商 二審撤銷發回

台中張姓男子養死廿五隻狗被依動保法起訴，因和檢察官達成認罪協商，一審判張男六月徒刑；張父上訴稱兒子智能障礙不能自由陳述，...

台南後壁養雞場違法填土 市府決撤銷容許、開罰15萬元

台南市後壁一處養雞場整地工程，地方反對並檢舉有填入不符規定的土石行為，市府聯合稽查確發現現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營...

土地遭違法回填土方 中市籲「三不原則」慎選承租人

台中市近期屢有黑心掮客，以從事植栽為由承租土地，或以免費提供土方協助整地方式，仲介來路不明廢棄土方回填或棄置於土地後，逃...

見同舍房獄友挨打 3室友齊揮拳主持正義挨告

台北看守所受刑人張姓、陳姓、劉姓男子三人去年撞見受刑人洪男動手毆打同房舍友陳姓男子，張男3人為替陳男出氣，聯手痛毆洪男，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦