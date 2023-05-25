最貪女檢察官收賄2300萬判關12年 當不了律師打官司也敗訴

台灣高等檢察署前檢察官陳玉珍收賄2300萬元，護航包庇電玩業者，被依貪汙罪判12年徒刑定讞，是我國司法史上首位貪汙被判刑的女檢察官；陳玉珍不服法務部廢止她的律師證書，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

陳玉珍曾任宜蘭、新北地檢署、高檢署檢察官，並曾任全國司法改革會議成員，指責司法院、律師代表綁票拉票，吃相難看，名噪一時；她1999年在新北地檢署（前稱板橋地檢署）擔任主任檢察官時，透過警官認識賭博電玩業者，業者按月交付25萬元賄款，而陳玉珍利用「後案併前案」制度，將業者所涉的案件不斷分給自己，暗中護航業者。

陳玉珍任職高檢署期間，還向承辦檢察官以「電玩機檯宜以扣押交付代保管方式」關說，干預偵查，她收賄長達79個月，共計2300萬元。她為躲避查緝，借用母親、胞姊等人的帳戶，分散存放賄款。最後因業者另有投資糾紛，求助陳玉珍遭拒，憤而向檢察總長自首，並檢舉陳玉珍收賄，最高法院依貪汙罪判刑12年定讞。

法務部函詢全國律師聯合會意見後，2021年認為陳玉珍違反修正後律師法，廢止律師證書，要求陳玉珍限期返還證書，未返還者依法註銷證書；陳玉珍不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

陳玉珍主張，她沒有違反律師法「有害律師信譽」之事，自己僅領有律師證書，但從未加入公會，也沒有實際執行律師業務，毫無可能在執行律師職務時犯罪，因此無從發生損害律師信譽的事情。

陳玉珍認為，她刑案於2019年2月27日確定，是在律師法修正公布施行之前，依不溯及既往原則，她不適用修正後法律規定，認為法務部處分違反法治國、法律不溯及既往、信賴保護原則。

北高行指出，律師法長久以來，未如先進國家對律師執業設有條件，導致司法官即使犯貪汙罪判刑確定，出獄後仍可轉任律師，此漏洞豈非讓貪瀆司法官心存僥倖、肆無忌憚，何能期待他們保障人權、實現社會正義？

司改國是會議成果報告書總結會議決議中，關於監督淘汰不適任司法人員部分也記載「對不適任律師，應落實律師懲戒及淘汰制度」，為回應各界修法倡議，修正後律師法將貪瀆司法官仍能轉任律師，嚴重影響司法威信，列為修法重點。