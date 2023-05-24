搭北捷肢體碰撞！2女從車內打到月台互告 下場不同

康姓女子與李姓女子去年8月時，在捷運上因肢體碰撞產生爭執，兩人在車廂內吵架，越演越烈，捷運僅行駛1站，便從車廂內轉戰到月台上打架。事後2人互告公然侮辱罪及傷害罪，李女持有當日醫院驗傷證明單據、康女沒有，台北地檢署依傷害罪等罪嫌起訴康女，其餘部分皆不起訴。

據了解，當時康女先從捷運中正紀念堂上車、李女在捷運民權西路站上車，兩人在車廂內有肢體碰撞而產生口角。列車抵達圓山站時，康女及李女已從車廂吵出車外，移動到月台上打架，2人疑似都有受傷，康女表示眼鏡因此毀損。檢方認為，李女持有醫院驗傷單據，可以證明當時康女確實有對李女造成損害；而康女則沒有驗傷單據，難以佐證傷勢情形。