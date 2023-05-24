快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

搭北捷肢體碰撞！2女從車內打到月台互告 下場不同

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

康姓女子與李姓女子去年8月時，在捷運上因肢體碰撞產生爭執，兩人在車廂內吵架，越演越烈，捷運僅行駛1站，便從車廂內轉戰到月台上打架。事後2人互告公然侮辱罪及傷害罪，李女持有當日醫院驗傷證明單據、康女沒有，台北地檢署依傷害罪等罪嫌起訴康女，其餘部分皆不起訴。

據了解，當時康女先從捷運中正紀念堂上車、李女在捷運民權西路站上車，兩人在車廂內有肢體碰撞而產生口角。列車抵達圓山站時，康女及李女已從車廂吵出車外，移動到月台上打架，2人疑似都有受傷，康女表示眼鏡因此毀損。檢方認為，李女持有醫院驗傷單據，可以證明當時康女確實有對李女造成損害；而康女則沒有驗傷單據，難以佐證傷勢情形。

由於當時捷運車廂內監視器沒有拍攝到吵架畫面，也沒有錄音檔可以證明2人爭執情形，難以如實還原當時情況，北檢認為證據不足，康女和李女互告妨害名譽罪不起訴；另外，康女原本持有一份李女簽署證明毀損眼鏡的單據，事後李女供稱，自己是受康女脅迫才寫，檢方認定證據能力不足，李女獲不起訴處分。

台北捷運。圖／聯合報系資料照片
台北捷運。圖／聯合報系資料照片

車廂 捷運 傷害罪 北捷

延伸閱讀

200萬豪宅又多1棟！這買家砸3.7億 一次包2戶首泰信義

捷運上睡著突聽到「快下車」 她一查該站點驚見恐怖傳說

台北市推機車退出騎樓2.0 新北跟進？新北市府：捷運、長照周邊優先

鰻魚在捷運逃獄！夫妻慌亂捉拿狂失手 網傻眼：阿姨這樣打結我也是醉了

相關新聞

張淑晶蹲牢想再審嗆「檢察官誘導房客」 開庭借筆讓法官好猶豫

女房東張淑晶前年10月因偽造文書案入獄，又因坑騙房客再判刑5年半確定。張婦要求房客簽約時留親友資料當連帶保證人，出現租約...

大法庭裁定出爐！警察站哪抓測速未限制 限制的是「這條件」

許姓駕駛行經新竹市台1線88.2公里處，因時速達93公里，市警局舉發，台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處18...

搭北捷肢體碰撞！2女從車內打到月台互告 下場不同

康姓女子與李姓女子去年8月時，在捷運上因肢體碰撞產生爭執，兩人在車廂內吵架，越演越烈，捷運僅行駛1站，便從車廂內轉戰到月...

大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

最高行政法院大法庭今天裁定，以非固定式科學儀器（雷射測速儀）對汽車通過警告標誌後100公尺至300公尺距離範圍內的超速行...

博客來會員個資外洩有內鬼？ 北檢認定境外駭客入侵簽結

博客來網路書店去年有近3000名會員個資外洩，警方一度懷疑是內部員工所為，台北地檢署偵辦後，認定是境外駭客入侵造成資料外...

詐團4幹部控站收贓款三千多萬 分別判刑15到25年

孫姓詐團幹部專門以收取人頭帳戶，再控制提供者提領贓款，獲利3千多萬。基隆地方法院審理，孫等成員毫無悔意，僅願意賠償5千至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦