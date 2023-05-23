快訊

吸菸人口年年降、肺癌發生率卻年年升 凶手竟然是「它」

李國輝燒死9人逃死罪 侯友宜：法院與人民距離越來越遠

這7檔股東人數逾50萬 最夯股東會紀念品是它

涉找人頭開假發票詐貸 上櫃影視公司前總座遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

曾製作《家和萬事興》、《小資女孩向前衝》和《甘味人生》等影劇作品的上櫃公司昇華娛樂傳播謝姓前總經理，涉嫌利用2間人頭公司開立不實發票，向銀行貸款2100萬元。台北地檢署依詐欺罪起訴謝男、人頭公司負責人張姓兄弟及蕭姓男子。

昇華娛樂公司2014年12月登錄興櫃、2016年3月掛牌上櫃，正式踏入資本市場。今年3月底昇華娛樂未如期提供財報，疑似捲入掏空疑雲。

北檢查出，謝藉由昇華娛樂公司名義，與騰揚與笙遠公司2間人頭公司進行假交易，開立不實發票，創造公司穩定營運形象，但是騰揚與笙遠公司實際業務是買便當和招募臨時演員。

北檢調查，謝男與張姓哥哥透過弟弟及蕭男當人頭，再由張弟和蕭男互當保證人，被檢察官認定為共犯。張姓兄弟及蕭男供稱，詐貸後獲利都轉往謝男名下的帳戶中，4人以人頭公司開立不實發票，分次向3家銀行申請貸款，共計2100萬元，目前仍欠1440萬餘元。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

發票 兄弟 詐貸

延伸閱讀

首檔純上櫃ESG概念股票型ETF 5月24日掛牌

學生提「假人頭」搭公車！苦主嚇到差點閃尿 網淚曝超慘陰影

全台最大自辦都更爆詐貸 泰舍董座楊岳修千萬交保

中信上櫃ESG 30 24日掛牌

相關新聞

跟騷法1周年 保護令審理時效慢

「跟蹤騷擾防制法」去年六月一日正式實施，現代婦女基金會表示，警政署統計至四月卅日止，近一年全國共受理二七二四件跟蹤騷擾案...

王令麟獄政弊案 涉案典獄長遭撤職

東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑卻在獄中享特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院昨判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台北監獄...

至善元詐貸案 泰舍董座前妻及兄長交保

新北市新莊全台最大自辦都更案「泰舍至善元」詐貸案，泰舍實業暨泰坤建設董事長楊岳修日前獲千萬交保，檢調前天再約談楊男前妻邱...

南港員警約友見面多次吸毒助興 判刑8月緩刑3年

台北市警局南港警分局警備隊王姓警員，被新北地檢署以三度在與他人相約見面時以二級毒品安非他命助興，並收受毒品款項，依藥事法...

騙2閨密到柬埔寨 詐團幹部重判

廿三歲葉姓女子被柬埔寨詐團人蛇吸收當人事幹部，去年七月赴柬工作，還以高薪為餌騙兩名好友一起前往，害兩名好友被囚、家屬付贖...

台中禁日核食敗訴…盧秀燕遺憾 研議上訴

台中市食品安全衛生管理自治條例禁止在台中販售日本核災5縣食品，被行政院宣告無效，市府不服行政訴訟，台北高等行政法院認為當...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦