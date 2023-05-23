涉找人頭開假發票詐貸 上櫃影視公司前總座遭訴
曾製作《家和萬事興》、《小資女孩向前衝》和《甘味人生》等影劇作品的上櫃公司昇華娛樂傳播謝姓前總經理，涉嫌利用2間人頭公司開立不實發票，向銀行貸款2100萬元。台北地檢署依詐欺罪起訴謝男、人頭公司負責人張姓兄弟及蕭姓男子。
昇華娛樂公司2014年12月登錄興櫃、2016年3月掛牌上櫃，正式踏入資本市場。今年3月底昇華娛樂未如期提供財報，疑似捲入掏空疑雲。
北檢查出，謝藉由昇華娛樂公司名義，與騰揚與笙遠公司2間人頭公司進行假交易，開立不實發票，創造公司穩定營運形象，但是騰揚與笙遠公司實際業務是買便當和招募臨時演員。
北檢調查，謝男與張姓哥哥透過弟弟及蕭男當人頭，再由張弟和蕭男互當保證人，被檢察官認定為共犯。張姓兄弟及蕭男供稱，詐貸後獲利都轉往謝男名下的帳戶中，4人以人頭公司開立不實發票，分次向3家銀行申請貸款，共計2100萬元，目前仍欠1440萬餘元。
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