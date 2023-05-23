跟蹤騷擾防制法實施一周年 1天8案平均34天才發保護令

屏東通訊行女店員遭跟蹤擄殺，震撼社會。去年6月1日「跟蹤騷擾防制法」正式實施，遭威脅的被害者終於求救有路。現代婦女基金會，與台北巿政府警察局共同於跟騷法施行一周年前夕舉辦記者會，發布一年來的觀察及實務成果。警政署統計自4月30日止，共受理2724件跟蹤騷擾案件，平均每天有8件跟騷案件共計發出1812件書面告誡，9成受害者為女性；超過八成以上的行為人在收到書面告誡後，跟騷行為會停止或明顯減少。

但跟騷保護令審理時效較慢，111年６月至12月審理終結平均需34.11天，112年1至3月的平均為44.66天，實務上亦有耗時三、四個月才核發的案件。

現代婦女基金會董事王如玄指出，2724件跟蹤騷擾案件中，一般跟騷占57.4%(1563案)，家暴跟騷占42.6%(1161案)，其中九成被害為女性(90.1%，2453人)，加害人為男性占85.2%(2322人)，不詳則占4.7%(128人)。

跟蹤騷擾行為態樣方面，以通訊騷擾最常見(1,698次)，其次是盯稍尾隨(1500次)，監視觀察(1215次)再次之。核發書面告誡1957件，五成七為一般跟騷(占56.5%，1106案)、家暴跟騷則占43.5%(851案)。警方建請羈押有52件，其中有23件經法院裁定准押，約占44.2%。跟騷法保護令至112年3月31日止全國共聲請136件，125件已審理終結。其中准予核發比例為63.2%(79件)，駁回率26.4% (33件)，撤回及其他則占11.2%(14件)。違反跟騷保護令案件共26件。

王如玄認為跟蹤騷擾防制法施行近一年來的確看到成效，但仍待改進。她認為，此法發揮法制教育的作用，明定跟蹤騷擾行為構成要件，並將之視為犯罪行為，因此能提升警政、司法、檢察、社福體系等對跟蹤騷擾案件危險性與嚴重性的敏感度，並採取更積極有效的因應，也讓社會大眾普遍了解以往認為無害的騷擾言行，其實都是違法的行為。

此外，跟騷法對被害者的保障更為全面。王如玄表示，該法提供長期遭受性別跟騷的被害人除行政申訴以外的法律保障選項，對行為人有更直接的遏阻效果，被害人可以依實際狀況需要，只依跟騷法處理，或選擇跟騷法與行政申訴併行，保障更加全面。

但她也指出，依跟騷法規定當警方、檢察官因被害人有急迫危險時，得免經書面告誡依職權聲請保護令；然部分法官仍堅持必須先違反警方核發的書面告誡才能提出保護令聲請，未能優先考量被害人的危急情況與執法機關的風險評估，失去立即保護的意義。此外，加害人若有精神狀況需治療，加害人處遇令的鑑定費用需由聲請人給付，也就是由被害人、警方或檢方負擔，不但對被害人不公平，檢警相關預算和經費從何而來，亦是問題。

現代婦女基金會指出，未來將持續監督保護令的聲請與裁定，以及跟蹤騷擾罪的起訴與判決的狀況，針對執行上的疑問與困難，進行網絡間的交流與倡議，讓跟騷法真正還給被害人自尊自在的生活。