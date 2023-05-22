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展雲欠稅百萬元 名下金山「蓬萊陵園」萬坪土地遭查封

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

展雲公司涉嫌以招攬民眾投資墓園為幌子，吸金182億資金，檢方依違反銀行法起訴公司7名高層。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，展雲位在新北市金山區「蓬萊陵園」萬坪土地，欠繳逾百萬元地價稅，土地市價約38億元，宜蘭分署已查封，將拍賣抵償欠稅款項。

展雲公司涉嫌以販賣靈骨塔、墓園「保證還本」等方式吸金，9年間共得手超過182億元，並在前年7月無預警倒閉，許多民眾血本無歸。台北地檢署今年2月13日依違反銀行法等罪嫌，起訴公司7名高層，並對在逃的負責人鍾克信發布通緝。

宜蘭分署說，展雲公司名下金山區仰佛大道「蓬萊陵園」，面積超過5萬坪。其中近萬坪信託給吳姓律師管理，因欠繳地價稅超過百萬元，遲未繳納，新北市政府移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署表示，通知受託人處理欠稅事宜時，對方表示展雲公司因營運資金問題，已經停業，已無法聯絡上負責人，對於分署拍賣土地清償欠款沒有意見。

宜蘭分署委由估價公司評估，近萬坪土地市價約38億元，並在日前完成現場查封程序。鍾姓負責人如仍不出面繳納欠稅，將在今年7月間進行拍賣，以拍賣價金抵償欠稅。

展雲公司吸金182億元並無預警倒閉，因未繳地價稅超過百萬元，行政執行處宜蘭分署查封公司名下新北市金山區「蓬萊陵園」萬坪土地，將拍賣抵償稅款。圖／宜蘭分署提供
展雲公司吸金182億元並無預警倒閉，因未繳地價稅超過百萬元，行政執行處宜蘭分署查封公司名下新北市金山區「蓬萊陵園」萬坪土地，將拍賣抵償稅款。圖／宜蘭分署提供
展雲公司吸金182億元並無預警倒閉，因未繳地價稅超過百萬元，行政執行處宜蘭分署查封公司名下新北市金山區「蓬萊陵園」萬坪土地，將拍賣抵償稅款。圖／宜蘭分署提供
展雲公司吸金182億元並無預警倒閉，因未繳地價稅超過百萬元，行政執行處宜蘭分署查封公司名下新北市金山區「蓬萊陵園」萬坪土地，將拍賣抵償稅款。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 吸金

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