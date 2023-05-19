聽新聞
test
0:00 / 0:00
珍菌堂吸金28.5億 「牛樟芝大王」劉威甫等13人被起訴
人稱「牛樟芝大王」的珍菌堂董事長劉威甫，2014年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，宣稱以「椴木培植法」培育牛樟芝，並開放直銷，2016年返台與大師鏈總裁莊立平成立台灣分公司，由莊男擔任總經理，以牛樟芝治癌大作行銷，吸金28.5億元。台北地檢署今依違反銀行法、證交法等罪，起訴劉、莊及公司高層、員工共13人，並建請法院沒入相關人等價值上億的現金、保單和房產。
檢方調查，劉男自2014年起，在對岸迅速拓展牛樟芝事業版圖，一度於全中國大陸成立18家分公司，營運據點達158處、後來莊男認為珍菌堂前景可期，於是邀請劉男「鮭魚返鄉」返台發展，由男子張桂銘掛名負責人，莊男則出任總經理。。
2016、2017年間，劉、莊等人打著「珍菌堂」名號對外招攬投資，自稱以獨家的「椴木培植法」結合「家庭富農」等專案，吸引上百位民眾投資。投資人每購買一塊椴木（即牛樟芝）單位為7.5萬元，年息就有3.6萬元，期滿後本金還可全額退回。
莊立平還利用國人特別喜愛牛樟芝的心態，由董事會通過加碼在台販售牛樟液，並建立「共享獎金」制度，果然短短不到2年，便成功吸金28.5億元。
2018年起，投資人陸續收不到紅利，莊男為免東窗事發，將「共享獎金」設為浮動制，意即看牛樟液銷量多寡決定分發獎金比例，最後遭告詐欺。事後兩人互推責任，劉男辯稱相關合約都是莊男負責，案發時他在大陸，對此毫不知情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言