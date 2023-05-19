珍菌堂吸金28.5億 「牛樟芝大王」劉威甫等13人被起訴

人稱「牛樟芝大王」的珍菌堂董事長劉威甫，2014年在大陸成立「中國珍菌堂集團」，宣稱以「椴木培植法」培育牛樟芝，並開放直銷，2016年返台與大師鏈總裁莊立平成立台灣分公司，由莊男擔任總經理，以牛樟芝治癌大作行銷，吸金28.5億元。台北地檢署今依違反銀行法、證交法等罪，起訴劉、莊及公司高層、員工共13人，並建請法院沒入相關人等價值上億的現金、保單和房產。

檢方調查，劉男自2014年起，在對岸迅速拓展牛樟芝事業版圖，一度於全中國大陸成立18家分公司，營運據點達158處、後來莊男認為珍菌堂前景可期，於是邀請劉男「鮭魚返鄉」返台發展，由男子張桂銘掛名負責人，莊男則出任總經理。。

2016、2017年間，劉、莊等人打著「珍菌堂」名號對外招攬投資，自稱以獨家的「椴木培植法」結合「家庭富農」等專案，吸引上百位民眾投資。投資人每購買一塊椴木（即牛樟芝）單位為7.5萬元，年息就有3.6萬元，期滿後本金還可全額退回。

莊立平還利用國人特別喜愛牛樟芝的心態，由董事會通過加碼在台販售牛樟液，並建立「共享獎金」制度，果然短短不到2年，便成功吸金28.5億元。