懷疑被戴綠帽 人夫蒐證拍老婆手機反遭妨害秘密判刑

台中吳姓男子懷疑老婆出軌，為蒐證偷拍小王寫給她的情書，又從她手機看到出遊照片、對話，一併拍下作為提離婚、侵害配偶權訴訟證據，妻子事後得知反告吳妨害秘密；法院指出，吳竊錄妻子照片對話本於私益所為，無法律依據更非道義認可，依2個妨害秘密罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，吳男和妻子感情不睦，後察覺對方行為舉止有異，為了探知妻子交友狀況未經她同意，2021年10月在家中拿偷拍許姓男子寫給老婆的情書。

吳男後來分別對妻子、許男提離婚、侵害配偶等訴訟，又再次趁妻子晚上洗澡時偷看她手機，並拍下她和許男到台中、南投及嘉義出遊照片及對話紀錄，並聯同取得情書照等一併作為家事起訴狀證據。

妻子今年透過律師收到起訴狀才驚覺被偷拍，再對吳提告刑事妨害秘密罪，吳男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與妻子證詞相符，並有其檢附家事起訴狀的照片、對話等。

台中地院援引最高法院103年度台上字第3893號判決指出，夫妻固互負忠貞保障婚姻義務，然非任配偶一方須被迫接受他方全盤監控自己生活及社交義務，所以不得藉口懷疑或有調查配偶外遇之必要，恣意窺視、竊聽他方。

法院認為，吳男為獲妻子交友情形、蒐集證據，拿手機偷拍妻子情書、照片的LINE對話，實本於私益所為，既無任何法律依據，更非道義、習慣所認可。