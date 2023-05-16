快訊

挺郭挺侯頻放話帶風向 朱夜會郭侯掀底牌 誰最符合徵召3條件？

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

澎湖縣議長涉貪收押寄請辭信 法界解讀：想撇實質影響力

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲被控涉入縣府人事關說案，收押迄今已滿2個月，日前她署名的「辭職信」送達澎湖縣議會，表態要請辭議長，不過目前並非會期，依規定請辭信得送大會報告才會核准，若在大會前撤回辭職信，仍可保住議長職務。

劉陳昭玲被控「收錢喬人事」，縣府衛生局、車船處都有她安插人事的背影，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。3月中旬以來檢方發動多次搜索、約談，當時劉陳昭玲就被檢方聲押禁見獲准，本月初檢方申請延押，9日獲得澎湖地院裁准，目前續押中。

據了解，劉陳昭玲在月初延押庭召開前，請律師協助代筆請辭信，雖是羈押禁見被告，但請辭議長的書面信函獲得檢方允准，由律師轉交給澎湖縣議會，議會也在9日收到劉陳昭玲的請辭信。

劉陳昭玲身為議長，對於人事權關說具有「實質影響力」，法院也是依據檢方所提事證，認定劉陳昭玲涉及收賄及對主管事務圖利罪，外界解讀劉陳昭玲請辭卸下議長，是希望擺脫議長的影響力，作為換取交保的訴訟策略。

不過，法界認為，劉陳昭玲介入的人事關說案，檢方偵辦的內容都是在她歷任議長任內所為，並不是現在請辭，就可以撇清自己不具影響力，且即便卸下議長，她仍有縣議員資格，現在採哀兵策略請辭議長，不足以影響法官心證，最後還是被延押2個月。

縣議會秘書長王郁隆今天證實有收到辭職信，他表示，若劉陳昭玲辭去議長職務，其辭職信函依規定必須提到大會報告才正式生效；但因22日才要召開定期會議，在還沒有正式提到大會報告前，一切都還是未知數。

劉陳昭玲為羈押禁見的被告，只有律師可以律見，目前澎湖政壇無人可以得知劉陳昭玲的想法，這封辭職信也為地方政壇投下震撼彈。

王郁隆說，依據地方立法機關組織準則，議長辭職要以書面向大會提出，辭職書提出會議報告時生效，也就是只要送到大會報告，請辭就會生效，但議長請辭茲事體大，目前也未排定議程，還在了解中。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，日前寄出信件至議會，表明要請辭議長一職。記者王昭月／攝影
澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被收押超過2個月，日前寄出信件至議會，表明要請辭議長一職。記者王昭月／攝影

澎湖縣 關說 律師

延伸閱讀

澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪收押2個月 去函議會請辭議長

拚立委恐無望…澎湖藍議員詐助理費被收押提抗告 今被駁回

前所長涉貪收押 從警37年「老學長」扛重擔接任北市寧夏所

國軍台中總醫院再爆貪汙 骨科後換醫療部主任遭收押

相關新聞

交通部要中廣吐549萬不當得利 政院曾同意使用 二審逆轉敗

交通部控花蓮市民勤段1367地號等土地在1987年12月31日遭中國廣播公司擅辦移轉登記為所有權人，因花蓮高分院更三審判...

澎湖縣議長涉貪收押寄請辭信 法界解讀：想撇實質影響力

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲被控涉入縣府人事關說案，收押迄今已滿2個月，日前她署名的「辭職信」送達澎湖縣議會，表態要請...

台74特斯拉酒駕釀2死 警匝道全封臨檢抓5件有人累犯

台74線快速道路在7日清晨，發生楊姓男子駕駛特斯拉電動車，載友人撞分隔島，釀兩死悲劇，二人都被驗出有酒精濃度，台中市警局...

毒駕積欠20萬罰鍰 馬祖男決心戒毒、遠距視訊辦分期還款

37歲陳姓男子因少年時期染毒品惡習，多次進出少管所、勒戒所、監獄，這次他出獄決定痛改前非，搬往馬祖居住工作，斷掉過往誤交...

誠品爆資安風險疑慮 陳揆：盡快展開調查、加重處罰

誠品爆出資安外洩疑慮，行政院長陳建仁今（16）日指出，個資的保護確實是相當重要，只要發生任何個資安全問題，一定會請相關部...

誠品個資外洩疑雲 數位部展開調查盼二周內處分

有關近期誠品個資外洩疑雲，數位部今（16）日指出，今日數位部將會會同相關單位一同前往誠品誠品進行實地調查，待釐清事實後，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦