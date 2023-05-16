澎湖縣議長涉貪收押寄請辭信 法界解讀：想撇實質影響力

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲被控涉入縣府人事關說案，收押迄今已滿2個月，日前她署名的「辭職信」送達澎湖縣議會，表態要請辭議長，不過目前並非會期，依規定請辭信得送大會報告才會核准，若在大會前撤回辭職信，仍可保住議長職務。

劉陳昭玲被控「收錢喬人事」，縣府衛生局、車船處都有她安插人事的背影，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。3月中旬以來檢方發動多次搜索、約談，當時劉陳昭玲就被檢方聲押禁見獲准，本月初檢方申請延押，9日獲得澎湖地院裁准，目前續押中。

據了解，劉陳昭玲在月初延押庭召開前，請律師協助代筆請辭信，雖是羈押禁見被告，但請辭議長的書面信函獲得檢方允准，由律師轉交給澎湖縣議會，議會也在9日收到劉陳昭玲的請辭信。

劉陳昭玲身為議長，對於人事權關說具有「實質影響力」，法院也是依據檢方所提事證，認定劉陳昭玲涉及收賄及對主管事務圖利罪，外界解讀劉陳昭玲請辭卸下議長，是希望擺脫議長的影響力，作為換取交保的訴訟策略。

不過，法界認為，劉陳昭玲介入的人事關說案，檢方偵辦的內容都是在她歷任議長任內所為，並不是現在請辭，就可以撇清自己不具影響力，且即便卸下議長，她仍有縣議員資格，現在採哀兵策略請辭議長，不足以影響法官心證，最後還是被延押2個月。

縣議會秘書長王郁隆今天證實有收到辭職信，他表示，若劉陳昭玲辭去議長職務，其辭職信函依規定必須提到大會報告才正式生效；但因22日才要召開定期會議，在還沒有正式提到大會報告前，一切都還是未知數。

劉陳昭玲為羈押禁見的被告，只有律師可以律見，目前澎湖政壇無人可以得知劉陳昭玲的想法，這封辭職信也為地方政壇投下震撼彈。