國軍教官牽連洩密案以死明志 家屬控長官不挺提國賠敗訴

陸軍砲兵訓練指揮部陳姓教官被牽連一起軍事機密文件洩密案，最後軍方調查結果為「學生誤解老師原意」，但陳男安全考核仍被評為Ｃ等，人生染上汙點，於2020年7月輕生明志。陳男家屬質疑軍方主管未對外澄清，害陳男承受過大壓力，國賠求償700萬元，但法官認為陳男輕生與軍方做法無因果關係，判家屬敗訴。

2019年6月間，空軍飛彈指揮部薛姓士官、賴姓軍官被控拿取列為「機密」的作戰規定彙輯等文件，兩人拿到文件後，準備至戰情室列印時，正巧碰到部隊參謀主任與營輔導長，賴男報告要列印的文件內容後，隨即被參謀主任阻止。

事後高雄市調查處展開調查，隔年4月發動搜索，在賴男家中搜出漢光演習等相關機密文件，因違規將機密文件攜出營區，連同前案將薛姓士官、賴姓軍官移送法辦，兩人最後被判刑6至10月，均獲緩刑。

但此案調查時，薛男指認是陳姓教官請他們拿取機密資料，陳男也因同案接受調查，最後軍方發現陳男要薛男拿得是非機密文件，是薛男等人誤解拿到機密文件，最後做出「學生誤解老師原意」等判定。

不過，同年陳男接受安全調查時，因牽涉洩密案，被以「因涉密案件受行政調查或法律考究」為由，安全考核評定為C等，雖然不會失去工作，但考核列C等形同人生染上汙點，最後在案子偵結前，選擇在住處輕生，以死明志。

陳男家屬質疑，陳男接受調查期間，他的直屬長官不僅未向外澄清流言，也沒依規定調整職務，害陳男在原職承受過多壓力，最後無法支撐輕生，因死亡結果與軍中給予的壓力有關，家人合併向國軍求償國賠700萬元。

高雄地院審理時，被告的空軍司令部認為，當時陳男涉嫌刺探或蒐集國防文書，安全考核評為C等並無不當，他的主管也沒有規定必須要為陳澄清流言，陳會輕生，與軍方作法並無因果關係。

法官根據該件洩密案的判決結果，認為薛姓士官確實是因陳男有使用需求，預備列印經核定為機密等級的軍事文件，依據卷證資料，陳男確實有涉入同一洩密案件。

另外，陳男輕生前曾前往精神科就醫，主訴有情緒低落及失眠問題，又被懷疑竊取國防機密，如果被判刑，恐面臨坐牢且被追繳退休金，覺得壓力大。