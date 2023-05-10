士林地檢署樹木傾倒壓毀車輛 法院判檢方國賠9萬餘元確定

2019年米塔颱風來襲，士林地檢署旁的樹木傾倒，壓砸陳姓男子的車輛，陳男主張檢方有管理維護責任，請求國賠12萬餘元。士林地方法院認定，檢方為樹木管理機關，應妥善管理、維護，依車輛折舊計算，判賠9萬餘元確定。

陳男主張，2019年9月30日下午，他的車輛停在德行東路229巷，地檢署旁的樹木因受褐根病所害，倒塌壓毀他的車，請求國賠鈑金、烤漆、工資、零件費用，計12萬7330元。

士檢主張，樹木倒塌壓到車輛是因米塔颱風天災，風力太大，為不可抗力因素，且樹木在人行道上，管理單位為台北市政府非地檢署。

法院曾會同兩造勘驗，囑託台北市士林地正事務所測繪，認定樹木倒塌前，座落地檢署管理的土地上，非德行東路229巷道路用地上，屬公有公共設施無疑，檢方為管理機關，颱風部分則沒吹倒其他樹木。