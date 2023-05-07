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刑事局首創區塊鏈鑑識監督 完善保存數位證物

中央社／ 台北7日電

犯罪手法日益更新，為提升前線員警打擊犯罪能量，刑事局今天表示，率全國執法單位之先首創使用區塊鏈技術納入數位鑑識監督鏈流程，讓數位證據保全與程序更加完善。

警政署刑事局今天透過新聞稿指出，科技日新月異，也讓犯罪集團透過各種新興科技進行犯罪，為提升第一線員警打擊犯罪能量，主動開發第3代「CIB-Triage III」現場採證工具，除整合手機、電腦、雲端等多項採證功能，更加入模組化、智能化勘察採證程序。

另外，為防止證物遭到污染、竄改及日後法院面臨證據能力等挑戰，刑事局表示，以區塊鏈新創科技具「去中心化」、「不可篡改性」及「可追溯性」等特性，作為證據保全與驗真工具。

刑事局指出，從去年起就投入區塊鏈技術研究，今年也順利建置「警政數位證物鏈」，讓執法單位在第一現場即可透過數位簽章等技術，將數位證據驗證資訊上傳區塊鏈。

法務部結合司法院、台灣高檢署、調查局、警政署組成司法聯盟鏈，將區塊鏈技術運用到司法偵審過程。刑事局表示，同時也配合司法聯盟鏈，有效解決警、檢、院等針對雲端證物於法庭上的驗真性、一致性等問題，也強化司法訴訟的公正性、保障民眾法律上權益。

刑事局提到，目前推動的警政區塊鏈系統是採用超級帳本（Hyperledger Fabric）技術率先與雙北市警察局等機關建立節點，並自動運算出雜湊值，將採證時間及其它資訊寫入警政數位證物鏈，且自動化存證流程減少人工介入可能，目前實測可有效節省現場採證逾90%時間。

另外，刑事局指出，日後當證物進入法庭時，透過驗證程序可立即確認證數位證物是否遭到竄改，無需再傳喚採證人員出庭作證，為國內司法史上首創的「數位證人」。

刑事局表示，率全國執法單位首創使用區塊鏈技術納入數位鑑識監督鏈（CoC）流程，同時又可透過警政數位證物鏈與司法聯盟鏈結合，強化司法機關共識，未來透過產官學研領域加入或引入民間公證機制，將會讓數位證據保全與程序更完善，也是國內刑事科技領域卓越邁進。

根據經濟部智慧財產局網站資料顯示，區塊鏈是用分散式資料庫識別、傳播和記載資訊的智慧化對等網路，也稱為價值網際網路。

司法院 區塊鏈技術 警察

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