周刊踢爆台積電前高管涉詐一度判賠 新北檢今調查證實起訴主嫌

男子張益誠2017年被周刊踢爆自稱任職工研院，以技術移轉、買設備等名義向兩岸多名民眾行騙，還找來在工研院任職的好友吳春富協助他帶人進工研院參觀，以及任職曾台積電前財務處處長的劉順衡出面站台。

周刊出刊後劉順衡向周刊求償一度勝訴，案經最高法院發回高等法院更一審判劉敗訴，但新北地檢署調查發現張益誠確實涉嫌詐騙，更未曾任職工研院，依詐欺罪取財罪起訴。

檢方調查，張益誠2016年間透過鄒姓友人介紹認識大陸籍余姓男子，他藉著大陸人對於台灣台積電、工研院的崇拜，向對方謊稱自己是美國麻省理工學院博士，還曾任職工研院，並出示偽造的專利公報。

張益誠為取信余男，還透過在工研院工作的好友吳春富協助，帶著余男前往工研院新竹院區參觀，並交付兩張工研院臨時工作證給余男、鄒男，稱與工研院關係密切、是合作對象，可持證自由進出，讓余男深信不疑，自同年11月11日起應張益誠要求多次透過配偶帳戶匯款給他，直到張益誠從未交付給余男任何專利、技術，余男又屢次向對方要求還款也未果，甚至遭到張益誠拒絕，才驚覺自己受騙，向台灣報案。

余男向檢方說，張益誠在台灣透過申請專利，需支付代辦費等，以及申請專利需到美國出差、需支付相關人員費用等藉口，讓他透過配偶帳戶在五個月內陸續匯款86萬餘給他，另外張益誠以設立廠房需購買設備等理由，騙他在大陸匯款更多，且受害者不只他一人，多數都是在大陸被騙，初估張益誠詐騙金額高達台幣上億，「本案只是冰山一角」。