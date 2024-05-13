高雄女駕駛清晨送牛奶撞飛違規女行人 撞擊影片曝光

吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，駱姓婦人未走斑馬線，穿越路口時，吳女未注意，直接將駱撞飛在地，導致駱左腿當場骨折，緊急送醫治療，幸無生命危險；吳女經警方酒測無酒駕行為，肇責由警方釐清。

警方調查，駱姓婦人（67歲）今天清晨4時30分許，獨自穿越新富路590巷口的馬路，當時吳姓女子駕駛自小貨車載送牛奶，沿新富路南往北方向直行，欲穿越590巷口，未注意駱婦就站在路中央，當場將駱撞飛，駱當場倒地不起，小貨車擋風玻璃破裂呈蜘蛛網狀。

警消趕抵現場，救護人員檢視駱婦傷勢，發現她有左腿開放性骨折，經緊急送往長庚醫院救治，幸無生命危險。