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高雄女駕駛清晨送牛奶撞飛違規女行人 撞擊影片曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，駱姓婦人未走斑馬線，穿越路口時，吳女未注意，直接將駱撞飛在地，導致駱左腿當場骨折，緊急送醫治療，幸無生命危險；吳女經警方酒測無酒駕行為，肇責由警方釐清。

警方調查，駱姓婦人（67歲）今天清晨4時30分許，獨自穿越新富路590巷口的馬路，當時吳姓女子駕駛自小貨車載送牛奶，沿新富路南往北方向直行，欲穿越590巷口，未注意駱婦就站在路中央，當場將駱撞飛，駱當場倒地不起，小貨車擋風玻璃破裂呈蜘蛛網狀。

警消趕抵現場，救護人員檢視駱婦傷勢，發現她有左腿開放性骨折，經緊急送往長庚醫院救治，幸無生命危險。

警方調閱路口監視器，發現駱婦當時未依規定走斑馬線，吳女駕車經過也未注意，詳細車禍肇責由交通大隊進一步釐清。

吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人（右，紅圈處），導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人（右，紅圈處），導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折；圖為肇事小貨車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折；圖為肇事小貨車擋風玻璃碎裂。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人（紅圈處），導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人（紅圈處），導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝
吳姓女子今晨4時30分許駕自小貨車載送牛奶，行經高雄市鳳山區新富路時，撞飛未走斑馬線的駱姓婦人，導致駱左腿骨折。記者石秀華／翻攝

撞飛 骨折

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