壓制畫面曝光！新北祖孫命案涉嫌張姓女婿台中落網

新北市三重區昨晚驚傳祖孫三代3屍命案，案發後24歲張姓女婿搭車離家，還換乘交通工具疑似製造斷點逃避查緝，自此行蹤不明涉有重嫌。警方循線擴大追查，今天上午11時許持拘票在台中市逮到人。

據了解，因詐欺被通緝中的張男6日中午搭白牌計程車離家，再轉乘高鐵南下台中，警方專案小組掌握他的行蹤，持拘票前往台中市西屯區順平路水湳商圈1處日租套房埋伏，今天上午請套房仲介協助開門，壓制逮捕張男，發現他逃亡期間還隨身帶著１條寵物狗，目前正將人帶回三重警分局途中。