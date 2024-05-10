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她批「台灣是詐騙天堂」遭攻擊 受害老父親臉書被駭「刪光所有截圖」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

旅居英國的李姓女網友在臉書求援，指她在台灣的76歲老父親被Line股票操盤群組詐騙3000萬元老房子，「台灣就是一個詐騙天堂」，遭酸民質疑文章真偽。她昨深夜再度發文表示，指初衷是呼籲民眾注意老人家不要上當、討回公道，未料遭酸民攻擊造成二度傷害。

她昨深夜發文表示，關於此次房屋詐騙事件，她用她個人2個臉書帳號轉發，一個是私人使用，一個是聯繫工作與學校的朋友，目前總共分享數已經超過上萬了，留言與私訊也幾千個。

她表示，之所以公開她的76歲父親遭詐騙，只是抱著跟大家分享慘痛經驗，希望大家多注意家中老人不要亂相信陌生帳號與群組，因為真的被騙後，結果痛不欲生。希望大家自保，因為警察單位要抓是很難，案件太多了。她也相信執法單位會盡力還給公道。因為不熟法律，也沒什麼人脈，懇求有專業知識的人，能夠幫忙。

李姓網友說，但事件已經擴散與轉發太大，她飽受酸民和網軍的攻擊。受到不知道是詐騙集團或是哪派來的網路言論攻擊。「還有我爸帳號又被人登入，刪光了所有截圖，連一般照片都沒了」。

她感到更悲哀的是，這個社會不能說太多實話。「你被騙、你受害全部都要默默隱藏，受害人還要被言語攻擊二次傷害」。

李姓網友表示，她已經收到數十則私訊分享自己家裡也被詐騙，金額數萬至數千萬，但受害人都不敢說，因為怕惹事、怕被笑。所以她考慮到她的父親在台的安危，「還有我快崩潰的心靈，我決定不再討論此事了」。她怕遇到更多人攻擊。「水太深了」，但她不會放棄，繼續默默處理，與執法單位配合。

李姓網友感謝謝謂她加油打氣的人們，以及私下分享被騙慘況的網友，「真的我們都好痛」，希望這世界多一點愛。

李姓女網友分享她的父親遭Line股票操盤群組詐騙房子經過，遭網友質疑真實性。示意圖。本報資料照片
李姓女網友分享她的父親遭Line股票操盤群組詐騙房子經過，遭網友質疑真實性。示意圖。本報資料照片

網路 詐騙集團

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