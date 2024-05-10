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母罹難父插管… 嘉義太保惡火3姊妹陷困境 學校募600萬善款助學

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣太保平房火警，釀柯姓一家7口3死。圖／民眾提供
嘉義縣太保平房火警，釀柯姓一家7口3死。圖／民眾提供

嘉義縣太保平房惡火釀柯姓一家7口3死，柯姓父親仍住院，3個女兒由姑姑照顧，由於本來就是低收入戶，就讀的太保市南新國小開設教育儲蓄戶助後續就學，湧進許多愛心，昨累計600萬元；校方說，預估足夠3姊妹就學所需，特別會規畫幫忙找離未來住家近，有車輛接送的安親班，讓姊妹可以在安親班寫完作業。

柯姓男子被烈火燒燙傷目前在嘉義長庚醫院插管治療，臉、身上裹滿紗布，因燒燙傷必然產生許多自費耗材，朴子配天宮董事長蔡承宗捐款6萬元協助支付。

太保市長鄭淑分說，過世的柯妻、6歲與3歲兒子後事已由禮儀社處理，將募集民間力量負擔全部喪葬費，公部門救助金、死亡金及每月津貼等，公所社會課全力辦理中，另有愛心人士善款，將捐學校幫助3姊妹讀書費用。

70多歲從事裝潢退休的羅姓男子，昨早從彰化南下親自將1萬元交給南新國小校長莊政道，他說，自己早年生活困苦，聽聞3姊妹家中遭遇變故，覺得非常「心酸」，希望盡微薄之力。

南新國小家長會前會長呂冠衡說，聽聞噩耗令他鼻酸，與學校溝通後決定捐款50萬元，提供3姊妹未來就學6年當中，生活3餐及學校相關必要使用；嘉太工業區快又潔公司老闆張裕隆捐出5萬元善款，公司員工也募集1萬8千多元；朴子扶輪社社長張秋林也發動社友愛心捐款，累計38萬元。

嘉義 安親班 捐款

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