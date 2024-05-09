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彰化54歲婦疑救愛犬折返火場...才進門就嗆昏 人犬俱亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉日前發生民宅火警，54歲葉姓婦人原本逃出，疑為救出受困的兩隻狗，折返屋內被濃煙嗆昏在進門處，不幸身亡。葉婦的女兒向警方表示，不知住家為何失火。彰化縣消防局表示，起火原因有待調查。

社頭地方人士今指出，本月6日上午9點多社頭鄉山麓有一間獨幢平房失火，濃煙直竄天際，住戶是一對母女，兩年前搬來此處，發生火災媽媽和兩隻狗不幸喪生火窟。

消防局當天出動14輛各式消防車輛和31名消防人員，趕到時平房全面燃燒，消防人員不到半小時控制火勢，約10點半撲滅餘燼，進入房內搜救時在剛進門口處發現一具女性焦屍，裡面臥室找到被燒焦的兩隻狗。

警方調查初步，葉婦女兒當天外出上班，葉婦和3隻狗在家，房屋失火後，有村民目睹葉婦逃出來又跑進去，認為葉婦是想救火減少損失而重返火場，被濃煙嗆昏倒在進門處。

泰安村長蕭益忠指出，發生火災後，有一隻紅貴賓跟葉婦逃出，另兩隻受困火場，葉婦衝回屋內而不幸喪生，倖存的紅貴賓不知主人罹難，在屋外徘徊，令人鼻酸。

地方居民指稱，失火可能與電線走火有關，但火場大多數物品燒成焦炭，起火原因有待消防局火調鑑識。

彰化縣社頭鄉一幢平房失火，一名葉姓婦人和兩隻狗葬身火場。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉一幢平房失火，一名葉姓婦人和兩隻狗葬身火場。圖／民眾提供

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