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影／失聯移工累了蹲地躲警 民路過大喊「樹後面」助警逮人
新北市林口警方這個月7日晚上追捕一名失聯移工，熱心民眾經過發現失聯移工蹲在樹旁躲緝，向警大喊「樹後面」警人車折返，當場看見失聯移工，衝前順利逮人帶回查辦，警詢後依入出國及移民法移送移民署專勤隊收容。
據了解，阮姓男子（34歲）是越南籍失聯移工，2020年1月持工作簽證來台工作，隔年3月雇主通報失聯，他四處躲藏打零工維生。這個月7日晚上7時15分左右，阮男步行經過新北市林口區自強六街、工六路口，巡邏警發現愈趨前盤查。
阮男見警拔腿快跑，警騎警用機車一路尾追，直到追抵自強一街29號附近，阮男跑累了蹲地藏躲在樹旁，正好一民眾開車路過，看見阮男藏躲在那，手比向後對著緝捕員警說「那邊，那邊，在樹後面。」
警人車折返，當場看見阮男起身跑離，加快油門衝前一把拎起阮男衣服，喝斥「再跑啊！」上銬逮捕帶回派出所查辦，警詢後依入出國及移民法，移送移民署專勤隊收容。
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