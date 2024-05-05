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國道1號西螺段「8車追撞」！車流回堵1小時 6輕傷包含一位孕婦

中央社／ 雲林縣5日電

國道1號北上雲林西螺交流道附近今天下午發生8輛自小客車追撞事故，造成6人受傷送醫，包含1名懷孕4個月的孕婦，所幸均輕傷。由於假日車流量大，事故造成車流嚴重回堵。

雲林縣消防局下午2時48分據報，國道1號北上230公里處、西螺交流道附近發生多輛汽車追撞事故，立即派遣西螺及虎尾等分隊救護車及器材車前往搶救。

消防局指出，現場共有8輛自小客車發生追撞事故，有6人受傷，主要為頭暈、身體疼痛等，均意識清醒。

國道警察表示，事故現場發生在內線及中線車道，員警到場立即封閉2線車道處理事故，因今天適逢假日，車流量大，造成車流嚴重回堵，下午3時46分才排除，恢復全線通行，事故原因需進一步調查釐清。

國道1號北上雲林西螺交流道附近5日下午發生8輛自小客車追撞事故，造成6人受傷送醫，包含1名懷孕4個月的孕婦，所幸均輕傷。圖／民眾提供（中央社）
國道1號北上雲林西螺交流道附近5日下午發生8輛自小客車追撞事故，造成6人受傷送醫，包含1名懷孕4個月的孕婦，所幸均輕傷。圖／民眾提供（中央社）

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