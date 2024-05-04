台中23歲男12樓墜落撞破遮雨棚 右手右腿變形重傷搶救中
一名23歲男子昨晚在台中豐原區一棟大樓12樓墜落，撞破遮雨棚，男子當場無呼吸心跳送醫急救，右手背和右大腿變形，身體多處重傷，臟器受損，目前仍在急救中，墜落原因由警方調查中。
男子昨晚被送到豐原醫院急救時，右腰深部撕裂傷、右手背及右大腿變形，右手、右腳背、右腿、腰痛，右側背部、腰部大片擦挫傷、深度撕裂傷；經電腦斷層及X光檢查，右肺挫傷、肝臟撕裂傷、腹壁撕裂傷，右側骨盆骨折，右側3和4掌骨骨折、右側第1指指骨骨折；昨晚10點10分轉院中國附醫。
豐原警分局昨晚8點許接獲119轉報獲報，豐原區豐南街有民眾需要協助；員警到場調查，初步查出23歲王姓男子疑從12樓墜樓，已由救護人員送醫急救。
豐原分局表示，將持續調閱相關監視器及深入查訪，以釐清案情。也呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，除可透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，亦可利用身邊資源，如向親朋好友等傾訴，以渡過難關。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言