台中23歲男12樓墜落撞破遮雨棚 右手右腿變形重傷搶救中

一名23歲男子昨晚在台中豐原區一棟大樓12樓墜落，撞破遮雨棚，男子當場無呼吸心跳送醫急救，右手背和右大腿變形，身體多處重傷，臟器受損，目前仍在急救中，墜落原因由警方調查中。

男子昨晚被送到豐原醫院急救時，右腰深部撕裂傷、右手背及右大腿變形，右手、右腳背、右腿、腰痛，右側背部、腰部大片擦挫傷、深度撕裂傷；經電腦斷層及X光檢查，右肺挫傷、肝臟撕裂傷、腹壁撕裂傷，右側骨盆骨折，右側3和4掌骨骨折、右側第1指指骨骨折；昨晚10點10分轉院中國附醫。

豐原警分局昨晚8點許接獲119轉報獲報，豐原區豐南街有民眾需要協助；員警到場調查，初步查出23歲王姓男子疑從12樓墜樓，已由救護人員送醫急救。

豐原分局表示，將持續調閱相關監視器及深入查訪，以釐清案情。也呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，除可透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，亦可利用身邊資源，如向親朋好友等傾訴，以渡過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980