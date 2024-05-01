新北海山警分局2新所長布達 嚴打犯罪豐富資歷成焦點

新北市警局海山分局今天上午舉行新任所長布達典禮，轄內民代、里長及地方仕紳也都到場觀禮。海山分局長陳保緒親自介紹新任新海所長柯軍竹、新任江翠所長陳賴儀，期許2位新任所長以為民服務及照顧基層同仁為出發點，持續打擊黑金槍毒詐，做板橋居民最佳的治安服務團隊，給民眾優質安居樂業的生活環境。

海山分局新海所新任所長柯軍竹為警專23期畢業，警大二技刑事警察學系81期，歷任永和分局中正橋所、三重分局長泰所、大有所、光明所所長等主管職務，資歷相當豐富。柯軍竹去年5月間於大有所長任內盤查通緝犯時，見廖姓通緝犯催油門欲騎車逃逸，柯軍竹奮不顧身跳上機車後座將廖男緊緊環抱，廖男騎了150公尺後見無法逃脫才停車就逮。

另外江翠所新任所長陳賴儀畢業於警大交通學系79期，歷任土城分局交通分隊分隊長、三峽分局北大所、中和分局錦和所、中原所及南勢角所所長。陳賴儀前年2月於南勢角所長任內獲報超商有男子疑似遭詐欲寄存摺，陳賴儀偕同仁趕抵超商時男子已離開，陳賴儀立即調閱監視器釐清男子身份通知他返回超商，經勸說後成功阻止男子遭騙。