蘇丹紅之亂禍首之一 新北市保欣、負責人劉慶士雙遭訴

造成日前全台陷入蘇丹紅毒辣椒粉之亂的罪魁禍首之一，新北市樹林區保欣企業負責人劉慶士，因涉嫌自中國大陸河南省三禾藥業進口含有蘇丹紅成分的辣椒粉入台，在下游知名調味料業者小磨坊自檢發現含有蘇丹紅並退貨後，將毒辣椒粉繼續轉賣給其他數家下游業者。新北地檢署今依刑法詐欺取財及違反食品安全衛生管理法等罪起訴劉男。

檢察官斥責劉男為牟私利，罔顧食安及國人健康，引發大眾恐慌，犯後對自己明知原料含有蘇丹紅成分卻毫不在意，犯後態度不佳而求處重刑。劉男涉犯食安法部分，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；檢方另依同法起訴保欣企業，並建請法官對保新科處劉男罰金10倍以下金額的罰金。

檢警調查，劉男於去年10月底，向中國大陸天慧貿易訂購由河南省三禾藥業有製造的13000公斤紅辣椒粉，並將其中3000公斤賣給小磨坊。後來小磨坊自行將辣椒粉送驗後，竟發現含有「蘇丹色素三號」成份，於是在去年12月間辦理退貨，並告知劉男其辣椒粉含有依法不得添加的蘇丹紅。

劉男明知如此，仍自去年12月19日起至今年 1月19日止，繼續將這批毒辣椒粉，賣給濟生、信實、母指料王等下游業者共上萬公斤。所幸後來蘇丹紅風暴擴大，上述下游業者均將毒辣椒粉紛紛退回給保欣，並由衛生單位和檢警緊急查扣，才未大量流入市面。