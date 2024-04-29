桃園4歲童山下走失徘徊偏僻馬路 警送零食暖牽小手回家

桃園市蘆竹區一名年僅4歲的幼童，近日被民眾發現獨自在偏僻山腳下馬路徘徊，趕緊向警方報案，員警獲報後將幼童帶回派出所，拿出糖果餅乾安撫他，終於使幼童卸下心防並脫口自己4歲及爸爸的名字，讓警方迅速聯手里長找到幼童爸爸，讓走失的幼童順利安全返家。

一名陳姓女子近日行經蘆竹區大古路與泉州路路口，發現一名幼童獨自在偏僻的馬路上徘徊，蘆竹警方獲報立即前往了解，陳女表示幼童獨自在路上徘徊很危險，便先將他帶到附近公廟休息，等待員警前來。

警方到場後詢問幼童發現他驚魂未定，便先將他帶回派出所，再通知家長前來處理，員警看幼童相當緊張，拿出許多糖果餅乾安撫心情，等到他逐漸冷靜後終於說出自己4歲，並告知爸爸的姓名，讓員警順利確認身份。

由於警方平時落實「推動社區警政再出發工作執行計畫」，強化為民服務，主動關懷社區，與社區建立聯繫網，因此與里長透過社區群組，很快就找到幼童的父親，迅速與幼童爸爸王姓男子取得聯繫。