快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

桃園4歲童山下走失徘徊偏僻馬路 警送零食暖牽小手回家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名年僅4歲的幼童，近日被民眾發現獨自在偏僻山腳下馬路徘徊，趕緊向警方報案，員警獲報後將幼童帶回派出所，拿出糖果餅乾安撫他，終於使幼童卸下心防並脫口自己4歲及爸爸的名字，讓警方迅速聯手里長找到幼童爸爸，讓走失的幼童順利安全返家。

一名陳姓女子近日行經蘆竹區大古路與泉州路路口，發現一名幼童獨自在偏僻的馬路上徘徊，蘆竹警方獲報立即前往了解，陳女表示幼童獨自在路上徘徊很危險，便先將他帶到附近公廟休息，等待員警前來。

警方到場後詢問幼童發現他驚魂未定，便先將他帶回派出所，再通知家長前來處理，員警看幼童相當緊張，拿出許多糖果餅乾安撫心情，等到他逐漸冷靜後終於說出自己4歲，並告知爸爸的姓名，讓員警順利確認身份。

由於警方平時落實「推動社區警政再出發工作執行計畫」，強化為民服務，主動關懷社區，與社區建立聯繫網，因此與里長透過社區群組，很快就找到幼童的父親，迅速與幼童爸爸王姓男子取得聯繫。

王爸爸說，孩子趁他忙碌不注意偷跑出來，還好有熱心民眾和警察的協助，員警更主動將孩子安全載回家裡，送回父親溫暖懷抱，讓他對警方的善行相當感激。

蘆竹警方詢問幼童發現他驚魂未定，便先將他帶回派出所，拿出許多糖果餅乾安撫心情。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方詢問幼童發現他驚魂未定，便先將他帶回派出所，拿出許多糖果餅乾安撫心情。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方與里長透過社區群組，很快就找到幼童的父親，迅速取得聯繫後將幼童送回家。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方與里長透過社區群組，很快就找到幼童的父親，迅速取得聯繫後將幼童送回家。記者周嘉茹／翻攝

桃園 爸爸 糖果 警察

延伸閱讀

桃園八德某私幼傳虐童「巴頭」 至少7童受害

桃園外送員凌晨等紅燈突倒地 「原因曝光」警暖送便當

安平警拂曉出擊揪出社區毒蟲 安居專案通報立功

新北市「低碳社區改造補助」開放申請 助打造節能好宅

相關新聞

影／不肖業者買廢塑膠灌水泥...欲偷工減料反自食惡果

苗栗縣「拾玖K露營區」遭芫吉公司傾倒強酸廢液，檢警去年初開挖時，意外發現有回填廢塑膠混合物，衍生案外案，查出經營北綱實業...

桃園4歲童山下走失徘徊偏僻馬路 警送零食暖牽小手回家

桃園市蘆竹區一名年僅4歲的幼童，近日被民眾發現獨自在偏僻山腳下馬路徘徊，趕緊向警方報案，員警獲報後將幼童帶回派出所，拿出...

中市府簡訊卻顯示「來自國外」 議員：民眾霧煞煞怕詐騙

民進黨中市議員聯合質詢，指中央數位部推出「政府111短碼簡訊平台」及「政府短網址」功能，讓各級公務機關能夠導入使用，但中...

台中男酒後開車載妻 有酒駕前科用一招讓愛人閃連坐法

台中市交大第一中隊昨晚在西屯區執行酒駕路檢，攔查陳姓男子的轎車，陳一開窗後，警員即聞到濃濃酒味，因陳自知有喝酒，加上過去...

狹窄巷內會車互不相讓 新北騎士駕駛當街互毆4人遭逮

新北市47歲郭姓男子昨天下午開車行經永和區中正路1處巷弄時，遇上對向騎機車的49歲張姓外送員，雙方因會車問題起口角進而引...

北港媽祖出巡700人次警力維安 仍發生零星鬥毆

雲林北港朝天宮媽祖27、28日出巡，適逢假日湧入人潮，警方投入700人次警力維安，仍發生2起鬥毆事件，其中1名男子酒後失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。