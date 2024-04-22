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自稱高級緊急救護員…他尾隨救護車還鳴笛 新北消防局報警嚴查
新北市新店區碧潭橋昨天上午有名男子溺水，消防局第四大隊獲報前往救援途中，有1輛貼著EMT-P高級緊急救護員的休旅車沿途尾隨，還開啟警示燈並鳴笛，該車到場後自稱是EMTP+（高級緊急救護員）的駕駛身穿EMT服裝下車，但消防人員經查該名男子並非警義消或志工，立即向警方檢舉，釐清男子身分及是否有違法。
新北市消防局第四大隊表示，昨天上午10時許接獲報案新店區碧潭橋有男子溺水，立即出動8車21人前往救援，消防人員到場後迅速將溺水的男子救起，所幸意識清醒送醫後無大礙。
但消防人員前往現場救援途中，發現1名身穿EMT服裝的40多歲男子，駕駛1輛擋風玻璃上貼有「EMT-P高級緊急救護員」的休旅車，沿途開啟警示燈且鳴笛，尾隨救護車闖了多個紅綠燈抵達現場。男子下車後還向消防人員稱自己是EMTP+（高級緊急救護員）。
消防人員一查發現該名男子並非新北市消防局警、義消或志工，不清楚男子動機為何。雖然男子在現場並未影響救災，但私裝警示燈鳴笛並尾隨救護車可能影響其他民眾行車安全，新店消防分隊已向警方報案，以釐清該男子身分及是否有違法行為。
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